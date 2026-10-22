Katoen Natie incorpora a penalista para analizar participación de terceros en conflicto en terminal de contenedores

Hace tres semanas terminó el conflicto en Terminal Cuenca del Plata (TCP) que durante meses generó distorsiones en el puerto de Montevideo . Recuperada la normalidad, Katoen Natie realiza un repaso de la situación para analizar la participación de terceros en la disputa que tuvo con el sindicato.

El 30 de setiembre, Katoen Natie (propietaria mayoritaria de la terminal) llegó a un acuerdo con el sindicato luego de una mediación de Presidencia .

Sin embargo, durante el proceso de negociación, hubo más de 30 días de paralización total de actividad, además de otras medidas parciales que afectaron el normal funcionamiento de la terminal especializada en contenedores .

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Ante eso, el equipo jurídico de Katoen Natie está abocado a estudiar lo que fue el desarrollo del conflicto , las consecuencias de su prolongación, la cuantificación de los daños y las posibles vías de reparación. Para hacerlo, la compañía decidió contratar al abogado penalista Juan Fagúndez para que se sume al análisis de los hechos ocurridos y evalúe las eventuales implicancias legales de la participación de terceros que podrían haberse involucrado en la instigación o prolongación del conflicto, con el propósito de obtener ventajas empresariales o comerciales.

“Estamos reuniendo información y analizando los hechos”, señaló Fagundez.

“Aún es prematuro sacar conclusiones. He verificado algunos hechos. Uno se mete en un tema, comienza a estudiarlo y empiezan a aparecer indicios, comunicaciones y hasta testimonios de personas que se acercan y que hay que analizar seriamente. En eso estamos”, añadió el penalista.

Cuando el conflicto escaló, Katoen Natie emitió un comunicado donde habló de la participación de terceros que estaban involucrados y que buscaban incidir en las negociaciones.

“TCP desea dejar constancia de que ejercerá todas las acciones legales que correspondan contra cualquier persona física o jurídica, organización o entidad ajena a la negociación colectiva que promueva, aliente o intervenga indebidamente en este conflicto, afectando el normal desarrollo de las negociaciones o los derechos e intereses de la empresa”, señaló el texto de Katoen Natie.

A su vez, el jueves 9 de julio, representantes del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) se presentaron en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado.

Allí, el secretario general del Supra y presidente del sindicato de TCP, Álvaro Reinaldo, recordó negociaciones anteriores con la compañía. “La metodología de la empresa es no negociar de manera amistosa. Se genera un conflicto, una olla de presión y cuando está a punto de reventar o revienta, ahí aparecen las mágicas soluciones y terminamos acordando”, dijo el dirigente.

“Acá está pasando lo mismo. Como habíamos avizorado eso, hicimos una ronda de conversaciones para que todo el mundo estuviera enterado”, añadió.

Los diálogos fueron con el Ministerio de Transporte, el MTSS y con la Unión de Exportadores (UEU), según informó Reinaldo ante la comisión.