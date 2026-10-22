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Peñarol pidió abrir una línea de crédito de US$ 6.000.000 en el BROU a dos meses del final de la gestión de Ruglio-Zaidensztat

El presidente y el vicepresidente del club manifestaron en 2025 y en 2026 que la institución es una "roca económica"

22 de octubre de 2026 14:45 hs
El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat

Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat

Foto: Leonardo Carreño

A 51 días de las elecciones de Peñarol y a dos meses del desembarco de los 11 consejeros que conducirán a la institución entre diciembre 2026 y diciembre 2029, el club solicitó al Banco República (BROU) abrir una línea de crédito de US$ 6.000.000, que está a estudio de los servicios técnicos de la institución estatal.

Según pudo conocer Referí con fuentes del club, el pedido fue ingresado al BROU, recorre el proceso de estudios de los servicios técnicos que serán los encargados de emitir una recomendación o no, y luego el tema llegará al directorio que es quien tomará la decisión final.

Esto ocurre en el final del segundo mandato (2023-2026) del presidente Ignacio Ruglio y vicepresidente y tesorero Eduardo Zaidensztat y en momentos en que el club vive su período previo a la elección.

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Ruglio aún no confirmó su candidatura para una segunda reelección y un tercer mandato, aunque desde el entorno anuncian que se postulará nuevamente (puede presentarse hasta el 27 de noviembre), y mantiene la expectativa mientras ya confirmaron su candidatura Juan Pedro Damiani, Evaristo González, Freddy García, Carlos Lazzarino, Pablo Schiavi y Santiago Sánchez.

El consejo directivo de Peñarol no fue informado sobre la gestión de una línea de crédito en el BROU

Según pudo conocer Referí, esta solicitud ante el BROU no fue considerada ni informada en el consejo directivo.

Peñarol tiene el fideicomismo con el BROU del estadio Campeón del Siglo y el club lo va pagando a través de todos los ingresos que recibe desde la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Esto implica que los ingresos por derechos de TV y recaudaciones que la AUF debe volcar a Peñarol van directo al BROU.

En los últimos dos años Ruglio y Zaidensztat manifestaron las fortalezas económicas de Peñarol.

“Peñarol no toma crédito y funciona con el dinero que le ingresa", dijo Ruglio en una conferencia de prensa que brindó en enero.

"La economía de Peñarol es una roca. Está tan sólida como el Banco Central", dijo el año pasado Zaidensztat para graficar los pilares que veía en la administración que realizaba en el club.

Esta gestión de Ruglio y las expresiones de los dos dirigentes fueron duramente cuestionados por el actual consejero del club, Evaristo González a comienzo de este año y esta semana en Quedó Picando, en el streaming de El Observador, por el mismo dirigente, por Freddy García, por Pablo Schiavi y por Carlos Lazzarino.

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