Pablo Schiavi, candidato a presidente de Peñarol, en Quedó Picando: la Copa Libertadores como eje, la búsqueda de socios y Nacional como socio contra la violencia

El candidato a la presidencia de Peñarol , Pablo Schiavi, detalló los ejes fundamentales de su plataforma electoral durante su participación en el ciclo de entrevistas de Quedó Picando camino a las elecciones de diciembre, emitido por el canal de streaming de El Observador.

En el programa de este lunes cuatro candidatos tuvieron la oportunidad de hablar 20 minutos cada uno sobre seis temas de la campaña: objetivos deportivos, formativas, relacionamiento con la AUF, infraestructura, seguridad y economía. A través de los siguientes links podés repasar las entrevistas a Freddy García , Carlos Lazzarino y Evaristo González .

Schiavi, candidato a la presidencia de Peñarol por el movimiento Libertadores 1966, remarcó que busca que el carbonero vuelva a ganar la Copa Libertadores , y habló sobre la importancia de la captación de socios y la necesidad de volver a la AUF.

Carlos Lazzarino, candidato a presidente de Peñarol, en Quedó Picando: el problema de las formativas, el "órgano colegiado" y un Campeón del Siglo "autosustentable"

Freddy García, candidato a presidente de Peñarol, en Quedó Picando: su equipo deportivo, las obras al Campeón del Siglo y el revisionismo económico

"Todo el proyecto deportivo del movimiento Libertadores, toda la estructura y todo el equipo tienen un único y solo objetivo, que es volver a ser campeón de la Copa Conmebol Libertadores", afirmó Schiavi.

"A nosotros nos van a valorar los socios si tenemos la oportunidad de ser presidente de Peñarol luego de los tres años por objetivos internacionales. Peñarol, como dice el lema, el Peñarol que soñaste empieza ahora, Peñarol de América y del mundo; esa copa o llegar a pelearla los tres años y tratar de ganarla por lo menos uno va a ser el único objetivo", agregó.

Para alcanzar dicha meta, el candidato subrayó la necesidad imperiosa de modificar la mentalidad competitiva: "Tenemos que tener primero un cambio de cabeza y erradicar el relato de que no se puede. Hoy las grandes organizaciones del mundo, si no tienen ambición y obsesión por ganar, por más proyectos que yo escuche, no vamos a ningún lado".

Asimismo, ratificó su intención de conformar planteles de jerarquía continental, con jugadores como Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, y anunció una modificación drástica en la política de incentivos económicos internos. "No vamos a pagar un solo dólar más de premio por torneos locales. Obviamente la obligación de Peñarol es ganar todo, pero acá te medías o no en función de hasta dónde llegabas en la Libertadores".

En materia de divisiones formativas, consideradas históricamente como el motor financiero y deportivo de la institución, el candidato propuso un cambio de enfoque metodológico.

"Esta gestión chocó las formativas y ahí nosotros tenemos que ir a buscar otros tantos millones de dólares que se han perdido. Pero antes de formar jugadores necesito formar personas, porque en el mundo del fútbol de hoy competitivo ya solo con pegarle a la pelota no jugás en todos lados", reflexionó.

Saneamiento financiero e ingresos genuinos

En el plano económico, el candidato de la Lista 66 detalló un plan orientado a incrementar en un 30% los ingresos anuales del club en el transcurso de un primer año, apoyándose en pilares de recaudación independientes como inyecciones financieras externas, sobre todo la vinculada al "naming" del Campeón del Siglo.

Entre las fuentes de financiación propuestas destaca la captación masiva de socios: "Queremos que el 15% de los hinchas de Peñarol de todo el país y del exterior estén dentro del padrón del club. Si con una campaña masiva de socios vamos a buscar a los que se fueron y a los que nunca estuvieron, los traemos y tenemos ahí cuatro millones de dólares más, totalmente genuinos, sin ir a buscar prestamistas, sin depender del bolsillo ni la billetera de nadie", explicó.

A esto se suma la optimización comercial de la infraestructura existente, puntualmente la explotación turística y de eventos del Campeón del Siglo y el museo del club, así como la reorganización de las divisiones formativas para potenciar la venta de futbolistas al mercado internacional.

Infraestructura, seguridad y el vínculo con la AUF

El proyecto del movimiento Libertadores 1966 también contempla una intervención directa en la accesibilidad y modernización del Campeón del Siglo y del Palacio Peñarol. Schiavi señaló que las instalaciones deben trascender la actividad estrictamente futbolística para transformarse en centros de experiencia integral para el socio y el público general.

En lo que respecta al relacionamiento institucional con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Schiavi ratificó la necesidad de recuperar presencia y peso político en los órganos rectores del fútbol uruguayo.

"El compromiso, en caso de ganar, es que al otro día de las elecciones volvamos a pisar la AUF. Tenemos que ganar los partidos afuera y adentro de la cancha. Esta gestión que se va es la gestión más perdedora en la historia de la AUF, y tenemos que volver; yo no quiero que le tengan miedo a Peñarol, yo quiero que a Peñarol le vuelvan a tener respeto", concluyó.

Por otra parte, Schiavi también fue crítico con la actual gestión de la seguridad del club, y lamentó que "Peñarol al día de hoy no condenó los hechos de violencia y vandalismo que pasaron en el último clásico", que le costó al club "cuatro puntos, tres adentro y uno fuera de la cancha".

"Tiene que haber una cooperación institucional entre Peñarol y el Ministerio del Interior", remarcó el candidato, que quiere tener a Nacional como "socio estratégico de Peñarol en el combate con la violencia". "Si seguimos los dirigentes de Nacional y Peñarol en la chiquita, que hoy me pasa a mí y yo te pido los puntos, y la semana que viene te pasa a vos y yo te pido los puntos, estamos como estamos. El único perjudicado es el hincha de fútbol, la familia del fútbol que tiene miedo de ir a un estadio por si le pasa algo", sentenció.