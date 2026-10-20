Freddy García, candidato a presidente de Peñarol, en Quedó Picando: su equipo deportivo, las obras al Campeón del Siglo y el revisionismo económico

El candidato a la presidencia de Peñarol , Freddy García, detalló los ejes fundamentales de su plataforma electoral durante su participación en el ciclo de entrevistas de Quedó Picando camino a las elecciones de diciembre, emitido por el canal de streaming de El Observador.

En el programa de este lunes cuatro candidatos tuvieron la oportunidad de hablar 20 minutos cada uno sobre seis temas de la campaña: objetivos deportivos, formativas, relacionamiento con la AUF, infraestructura, seguridad y economía.

García destacó al equipo que lo acompaña en el área deportiva y política , remarcó que no buscará realizar "megaproyectos" de infraestructura y se enfocó en el "revisionismo económico" que planteará si llega a ganar los comicios.

García estructuró su propuesta futbolística sobre la base de un equipo de trabajo multidisciplinario conformado por figuras de trayectoria, entre los que mencionó a José "Pepe" Herrera, el "Profe" Alejandro Valenzuela y Fabián Coito. Según el candidato, la elección de los nombres que liderarán la estructura responde a la necesidad de garantizar respaldo técnico antes de definir incorporaciones o estrategias.

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"Todo proyecto no se puede llevar a cabo sin un equipo atrás. Mi planteo comenzó con la presentación de nombres pesados, con experiencia, con códigos y con transparencia. Presentar un proyecto sin las personas es como comprarte un auto y no tener licencia para conducir", señaló García durante la entrevista.

En relación a las divisiones formativas, el postulante indicó que el plan contempla una metodología universal de entrenamiento físico y táctico, además de la profesionalización de áreas que calificó como "cortas y amateur".

Como parte de este objetivo, su programa incluye el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas a optimizar la captación de talentos en el interior del país. "A través de una aplicación, cada jugador en el interior puede autovenderse y presentarse al club, generando una nueva vía de comunicación y una base de datos que hoy no existe", agregó.

Vínculo institucional con la AUF y seguridad

En el plano político, García resaltó la incorporación del escribano Edgar Welker como asesor para redefinir las relaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

"El relacionamiento comienza con los delegados en diferentes reuniones que no se dan dentro de la AUF. Para todo eso necesitás una persona responsable, respetada y con un trayecto ya hecho. Por eso fui a buscar a Edgar Welker sin importar las creencias políticas; acá lo que me importa es lo que le puede dar la persona a Peñarol", afirmó.

Respecto al manejo de la seguridad y el vínculo con la barra de Peñarol, el candidato propuso un enfoque basado en la prevención de situaciones en eventos masivos y la aplicación estricta de reglamentos internos.

El equipo de Javier Fornaro va a trabajar en el ordenamiento y en el castigo. No tengo que esperar que la policía venga a castigarme; el que hace las cosas mal, no entra más por parte del club mediante derecho de admisión", enfatizó.

Infraestructura y viabilidad en el Estadio Campeón del Siglo

Consultado sobre las prioridades en materia de obras, García descartó megaproyectos que impliquen costos elevados y priorizó la resolución de problemas estructurales vinculados al Estadio Campeón del Siglo.

"Principalmente lo que hay que hacer es la viabilidad, la seguridad y el entorno del Campeón del Siglo. Todo lo que es el sistema de parkings y la numeración de los sectores conlleva a un ordenamiento. Un desorden puede costar hasta una vida", advirtió.

En esa línea, marcó diferencias respecto a propuestas de remodelación integral que incluyan techados u otras modificaciones de gran porte: "Una cosa es mantener, sostener y mejorar, y otra es techar e incrementar los costos para beneficios de algunos. La plata que se pone en un lado falta en el otro, y si hay algo que Peñarol no tiene para tirar es plata. Haremos plataformas para personas en silla de ruedas y mejoras en las escaleras, pero sin derrochar".

Auditoría y revisionismo económico

Uno de los puntos centrales de la exposición de García giró en torno a la situación financiera de la institución. Para abordar este aspecto, sumó a su equipo al contador Juan Carlos Herrera, especialista en revisionismo económico y exvicepresidente de Ancap.

"Me preocupa la deuda del Campeón del Siglo, que pasó de una categoría uno a una de cuatro de endeudamiento. Todo el desorden económico en el cual hoy el oficialismo miente, alguien lo va a terminar pagando. Por eso traje a Juan Carlos Herrera, para hacer un revisionismo peso a peso. El presupuesto de Peñarol es de 40 millones de dólares; él y su equipo están preparados para auditar y controlar las cuentas del club", concluyó el candidato.