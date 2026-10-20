Carlos Lazzarino, candidato a presidente de Peñarol, en Quedó Picando: el problema de las formativas, el "órgano colegiado" y un Campeón del Siglo "autosustentable"

El candidato a la presidencia de Peñarol , Carlos Lazzarino, detalló los ejes fundamentales de su plataforma electoral durante su participación en el ciclo de entrevistas de Quedó Picando camino a las elecciones de diciembre, emitido por el canal de streaming de El Observador.

En el programa de este lunes cuatro candidatos tuvieron la oportunidad de hablar 20 minutos cada uno sobre seis temas de la campaña: objetivos deportivos, formativas, relacionamiento con la AUF, infraestructura, seguridad y economía.

Lazzarino, que encabeza el Espacio Aurinegro, enfatizó la necesidad de dejar atrás las soluciones improvisadas para transitar hacia un modelo basado en la planificación estratégica , la eficiencia económica y la profesionalización de todas las áreas de la institución.

Al ser consultado sobre los objetivos deportivos para el periodo 2027 y la designación del cuerpo técnico para el plantel principal, Lazzarino descartó la nominación anticipada de nombres propios.

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"Es imposible hablar de nombres de entrenadores cuando yo soy una de las personas que ha traído la gestión deportiva a Uruguay y América Latina, respetando la estructura", señaló el candidato. En este sentido, solo indicó que el club contará con el asesoramiento deportivo de Adolfo "Fito" Barán.

"El proyecto deportivo apunta a generar una estructura dinámica, real y profesional. No se puede nombrar un director técnico sin antes definir el perfil del jugador que necesita Peñarol, el biotipo requerido y cómo se establecerá el puente entre las divisiones juveniles y el plantel principal."

En cuanto a las formativas, Lazzarino diagnosticó una pérdida de capacidad de captación frente al avance de las sociedades anónimas deportivas. Para revertir esta situación, su propuesta contempla la instalación de escuelas de fútbol de Peñarol tanto en Montevideo como en distintas zonas del interior del país, enfocadas tanto en la rama masculina como en el fútbol femenino.

"Hay que preguntarse por qué los jóvenes hoy no vienen a Peñarol. Porque el club no les asegura un camino profesional estructurado, contenedor y con seguimiento psicológico y biológico", apuntó.

El relacionamiento con la AUF, el "liderazgo" interno y el vínculo con la barra

En el plano institucional, Lazzarino abordó el vínculo actual entre la entidad aurinegra y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Para el postulante, la representación del club en el organismo rector no se resuelve con la designación unilateral de un delegado en el Comité Ejecutivo, sino mediante una cobertura integral en las diferentes comisiones y tribunales.

"La AUF no es solamente poner una persona en el Comité Ejecutivo; se precisan 23 personas, que eran las que había hasta julio de 2023, cuando se retiraron los representantes", explicó.

Asimismo, propuso una reforma estatutaria para modificar la gobernanza del club: "Peñarol debe ser manejado por un órgano colegiado con un buen nivel de liderazgo. Decisiones institucionales de gran impacto, como retirarse de la AUF, no pueden surgir de una decisión unipersonal, sino que deben ser convalidadas por una asamblea de socios".

Respecto a la seguridad y el vínculo con las barras bravas, Lazzarino sostuvo que la negociación debe estar estrictamente dentro los márgenes de la ley y el respeto. "Con las barras se negocia lo que se puede negociar; todo lo que tiene que ver con el entorno de seguridad y de respeto no es negociable", afirmó, al tiempo que reclamó una mayor articulación entre el club, la AUF y el Estado para garantizar el orden dentro y fuera de los escenarios deportivos.

Infraestructura: optimización comercial del Estadio Campeón del Siglo y el Palacio Peñarol

La infraestructura del club fue otro de los ejes analizados con preocupación por el candidato, quien cuestionó que los principales activos inmobiliarios de la institución generen déficit financiero. Como ejemplo, mencionó los resultados del último balance del Estadio Campeón del Siglo.

"Ninguna arena en el mundo da pérdida. Lo que quiere decir es que hay que adecuar la infraestructura a la estrategia comercial del club. El Campeón del Siglo y el Palacio Peñarol son dos iconos de ingresos que deben funcionar como unidades comerciales autosustentables", expresó.

Por otra parte, Lazzarino estableció dos prioridades de obra en el reducto de rutas 102 y 8, en los alrededores del estadio carbonero: "Accesibilidad" en el entorno del recinto para una mayor comodidad de los socios, y "movilidad", con una "coordinación en un trabajo tripartito entre Peñarol, el Ministerio de Transporte y la Intendencia de Montevideo" para "optimizar las vías de llegada y salida".

En paralelo, proyecta la modernización del Palacio Peñarol en el centro de Montevideo, potenciando su tienda oficial, la actividad vinculada al básquetbol y la explotación comercial de espacios gastronómicos.

Auditoría institucional y gestión financiera

En el plano económico, Lazzarino evitó realizar pronósticos sobre el estado actual de las finanzas del club debido a la falta de acceso a los datos de caja reales, aunque advirtió que su principal preocupación radica en los recursos líquidos disponibles al momento de asumir la conducción.

Para esclarecer la situación patrimonial y administrativa, su equipo propone la contratación de una firma auditora externa. "La gente piensa que la auditoría económica es solo contar la plata; nosotros planteamos una auditoría institucional profunda, realizada por auditores externos que garanticen la veracidad de los resultados para poder trazar un plan de acción realista", concluyó.