Peñarol entrenó en la mañana de este lunes luego de lo que fue la derrota ante Liverpool por 1-0 que golpeó fuerte por lo que se jugaba el equipo en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual, y el presidente Ignacio Ruglio fue a hablar con los futbolistas y con el técnico Diego Aguirre, mientras existe a su vez un pedido de directivos para que este martes, en el consejo directivo, se trate la continuidad del entrenador en el club, más allá del apoyo del titular carbonero.
"Los cagones no escriben la historia": la reacción de Ruglio tras apoyar a Diego Aguirre y el pedido de dirigentes para tratar su continuidad en Peñarol
El mandamás carbonero estuvo en la mañana de este lunes en Los Aromos, habló con el cuerpo técnico y los futbolistas tras la derrota ante Liverpool, tratando de explicar que de esta mala situación, salen todos juntos, en tanto que directivos pidieron que este martes se trate en el consejo si el DT debe seguir o no