"Los cagones no escriben la historia": la reacción de Ruglio tras apoyar a Diego Aguirre y el pedido de dirigentes para tratar su continuidad en Peñarol

Peñarol entrenó en la mañana de este lunes luego de lo que fue la derrota ante Liverpool por 1-0 que golpeó fuerte por lo que se jugaba el equipo en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual, y el presidente Ignacio Ruglio fue a hablar con los futbolistas y con el técnico Diego Aguirre, mientras existe a su vez un pedido de directivos para que este martes, en el consejo directivo, se trate la continuidad del entrenador en el club, más allá del apoyo del titular carbonero.

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Este lunes de mañana no fue uno más en la concentración de Peñarol en Los Aromos.

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Debido a los malos resultados y al pobrísimo juego que mostró el equipo en los últimos compromisos, el presidente Ignacio Ruglio se hizo presente y dialogó con los futbolistas y con Diego Aguirre, a quien ya había apoyado tras la derrota contra Liverpool.

La intención de Ruglio fue apoyar a todas las partes con el claro mensaje de que de esta mala situación salen todos juntos.

A esto hay que sumarle que algunos dirigentes, según confiaron ellos mismos a Referí este lunes, pidieron que se agregara en el orden del día en la reunión del consejo directivo de este martes se trate la continuidad de Diego Aguirre, más allá del respaldo del mandamás.

Pasado el mediodía de este lunes, Ruglio escribió un estado de Whatsapp reaccionando ante las críticas.

"Los cagones no escriben la historia", comenzó escribiendo.

Y agregó: "Ahora es todos juntos y unidos hasta darle la alegría que los buenos hinchas se merecen".

Aquí se puede ver el posteo de Ignacio Ruglio: