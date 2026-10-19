Enfoque 5K Run Bimbo Global Race 2026: recorrió el Parque Batlle, lo disfrutó la familia; entre atletas de elite, Peñarol le ganó a Nacional sobre la meta

La Enfoque 5K Run Bimbo Global Race 2026 se corrió este domingo por la mañana en una nueva edición de la competencia que tuvo más de cuatro mil corredores de todas las edades que disfrutaron del circuito en la zona del Parque Batlle y en la que participaron como invitados suscriptores de El Observador.

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La actividad, con base en las instalaciones del Centro Deportivo Integral Enfoque en la zona de Florencio Varela y Magariño Cervantes, se abrió con una entrada en calor y la carrera de niños de un kilómetro, totalmente participativa y sin ganadores, que comenzó a la hora 8 y que tuvo decenas de pequeños corredores.

Luego, a las 8.30, largó la 5K que tuvo un circuito de ida y vuelta hasta el Parque Batlle, pasando por la zona de las tribunas Olímpica y América del Estadio Centenario, para regresar en el ingreso a la pista de atletismo.

En su primera parte el recorrido tuvo mayoría de calles en bajadas, que en el regreso hasta el punto de partida, que incluyó pasar por el Monumento a la Carreta, se transformaron en repechos que hicieron más exigente el final.

Nicolás Lodeiro se animó al running y corrió la Enfoque 5K Bimbo Global Race 2026 junto a Andrés Scotti

Martín Cuestas representó a Uruguay en Chile como ganador de la Enfoque Bimbo Global Race y buscará una nueva victoria el próximo 18 de octubre en Montevideo

La Enfoque 5K Run Bimbo Global Race 2026

El evento contó con DJ y una entretenida animación que alentó a los participantes y al público que dijo presente para acompañar a los corredores.

Familias completas, madres con sus hijos de todas las edades, abuelos junto a sus nietos, le dieron un marco especial a un domingo de mañana diferente en el Parque Batlle.

También esta edición tuvo la particularidad que la corrió el exfutbolista de Nacional, Nicolás Lodeiro, quien se retiró del fútbol hace dos meses y compartió la actividad del domingo de mañana con su familia.

Quienes no pudieron correrla la terminaron caminando y completaron otra edición de Enfoque 5K Run Bimbo Global Race 2026.

La Enfoque 5K Run Bimbo Global Race 2026

Como parte de la iniciativa solidaria, por cada inscripción Enfoque destinará parte de lo recaudado al Centro de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (CAIF) Juan XXIII, y Bimbo donó 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos del Uruguay.

En total, lograron 92.000 rebanadas de pan para la donación.

La Enfoque 5K Run Bimbo Global Race 2026

Triunfo de Óscar Cáceres

La carrera, que formó parte del calendario de la Confederación Atlética del Uruguay, tuvo un vibrante final entre los atletas de elite que fueron a la vanguardia en un bloque desde su largada.

La Enfoque 5K Run Bimbo Global Race 2026

Óscar Cáceres, atleta de Peñarol, fue el ganador al acelerar en los últimos metros para quedarse con la victoria con un tiempo de 15 minutos 56 segundos.

La Enfoque 5K Run Bimbo Global Race 2026

El podio lo completaron Nicolás Espinosa, de Nacional, con 16:01, y Gaspar Geymonat con 16:02.

El olímpico Martín Cuestas, que había ganado el año pasado, fue cuarto con 16:06, cerrando el grupo que definió la carrera.

El podio de la Global Race 2026: Oscar Cáceres, Nicolás Espinosa y Gaspar Geymonat

Cada año, los participantes que obtienen el mejor tiempo absoluto en la modalidad principal, tanto en la categoría masculina como femenina, acceden al premio de representar a su país en la carrera global que reúne a todos los ganadores de cada país, junto a un acompañante.