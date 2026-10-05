Martín Cuestas representó a Uruguay en Chile como ganador de la Enfoque Bimbo Global Race y buscará una nueva victoria el próximo 18 de octubre en Montevideo

El maratonista olímpico Martín Cuestas representó a Uruguay en la Bimbo Global Race de Chile y se prepara para la edición local, Enfoque Bimbo Global Race 5K RUN , que se correrá el domingo 18 de octubre con largada y llegada en el Centro Deportivo Enfoque bajo el lema “Compartimos lo bueno”.

El atleta defendió a la celeste en la instancia internacional que este año tuvo a Santiago de Chile como ciudad anfitriona y que reunió a los ganadores de las ediciones 2025 de las carreras que se desarrollaron en 30 ciudades de 23 países y, gracias a la participación de los corredores, permitió alcanzar una donación total de 264.000 rebanadas de pan para fundaciones locales.

Tras esta competencia internacional, Cuestas, olímpico en la maratón de los Juegos de río de Janeiro 2016, se prepara para volver a correr en Uruguay.

El próximo domingo 18 de octubre se llevará a cabo la 11° edición de la Enfoque Bimbo Global Race 5K RUN , organizada por Bimbo Uruguay y el Centro Deportivo Enfoque, que espera reunir a más de 5.000 corredores y aficionados al running.

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Martín Cuestas representó a Uruguay en Chile como ganador de la Enfoque Bimbo Global Race

La jornada contará con una carrera principal de 5 kilómetros y una propuesta de 1 kilómetro especialmente pensada para niños. Además, habrá categorías de premiación para los tres primeros puestos de Damas, Hombres, Sillas de Ruedas y Discapacidad Visual, promoviendo la participación y la inclusión a través del deporte.

Ambas carreras tendrán como punto de partida el Centro Deportivo Enfoque, ubicado en Florencio Varela 3611, a partir de las 08:00 horas.

Bajo el lema “Compartimos lo bueno”, la competencia volverá a combinar deporte y solidaridad. Por cada inscripción, Bimbo donará 20 rebanadas de pan al Banco de Alimentos del Uruguay, mientras que Enfoque destinará parte de lo recaudado al Centro de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (CAIF) Juan XXIII.

De esta manera, cada participante podrá formar parte de una jornada deportiva y, al mismo tiempo, contribuir con acciones solidarias destinadas a quienes más lo necesitan.

La invitación de Martín Cuestas

“Cuando estás compitiendo y a la vez colaborando con una causa benéfica, te llega más saber que sos partícipe de una buena causa. Por eso los invito a participar de la carrera, compartir un momento en familia, con amigos o compañeros, y pensar en el otro. Creo que todos juntos podemos aportar”, sostuvo Cuestas.

El deportista cuenta con una extensa trayectoria en las carreras de Bimbo. Participa de estas competencias desde hace 11 años y fue ganador de cuatro ediciones en Uruguay, en 2016, 2023, 2024 y 2025. Estos triunfos le permitieron representar al país en distintas instancias internacionales, con experiencias en ciudades como Bogotá, México y Santiago de Chile.

Martín Cuestas representó a Uruguay en Chile como ganador de la Enfoque Bimbo Global Race

Cada año, los participantes que obtienen el mejor tiempo absoluto en la modalidad principal, tanto en la categoría masculina como femenina, acceden al premio de representar a su país en la Bimbo Global Race del año siguiente, junto a un acompañante.

La experiencia incluye pasajes, alojamiento y una agenda de actividades y recorridos turísticos para conocer algunos de los principales atractivos de la ciudad anfitriona, que cada año cambia y recibe a los ganadores de las distintas sedes.

La ciudad que será sede de la Bimbo Global Race en 2027 todavía no fue anunciada.

Para Cuestas, esta posibilidad es uno de los principales atractivos de la competencia, además del alto nivel de organización en las distintas sedes. “La experiencia siempre es muy buena, más allá de la carrera. En cada sede tratan de brindar lo mejor y cubrir cada detalle. Además, compartir la competencia con corredores de distintos países que también fueron ganadores en sus lugares, hace que el nivel sea muy bueno”, señaló.

Andrés Scotti, director del Centro Deportivo Enfoque y Nelson Venegas, gerente general de Bimbo Uruguay, en el lanzamiento de la carrera Enfoque 5K Run - Bimbo Global Race 2026

En este sentido, representar a Uruguay en estas instancias también tiene un significado especial para el atleta de 39 años. “Para mí es un orgullo. Hace 25 años que estoy corriendo y mi sueño siempre fue representar a Uruguay de la mejor forma. Siempre que salgo trato de llevar al país lo más alto posible”, expresó.

Inscripciones y canje de kits

Las inscripciones para la Enfoque Bimbo Global Race Uruguay están abiertas a través de ticketfacil.uy, a un costo de $ 1.150 para adultos y $ 850 para menores.

Lanzamiento de la carrera Enfoque 5K Run - Bimbo Global Race 2026

Los participantes recibirán un kit de bienvenida compuesto por camiseta oficial, pechera con chip, derecho a medalla finisher al término de la carrera y productos Bimbo y de marcas asociadas a la carrera.

El canje de kits se realizará en Ciudad Deportiva Enfoque (Agustín Abreu 2290), el jueves 15 y viernes 16 de octubre, de 12:00 a 20:30 horas, y el sábado 17 de octubre, de 9:00 a 18:00 horas.