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El Observador / Polideportivo / RUNNING

Correr para salvar vidas: Médicos Sin Fronteras anunció la segunda edición de su carrera solidaria en Uruguay; mirá los detalles

La competencia volverá a realizarse este año bajo el lema “Corré, caminá, ayudá. Tus ideales en movimiento salvan vidas”

25 de septiembre de 2026 10:30 hs
La carrera de Médicos Sin Fronteras en Montevideo

La carrera de Médicos Sin Fronteras en Montevideo

Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció la segunda edición de su carrera solidaria en Uruguay, la que se realizará el próximo 25 de octubre en Montevideo, en una nueva oportunidad para movilizarse por una causa humanitaria.

Tras su estreno en el circuito de pruebas callejeras el año pasado, la competencia volverá a realizarse bajo el lema “Corré, caminá, ayudá. Tus ideales en movimiento salvan vidas”.

La carrera de Médicos Sin Fronteras en Montevideo

La carrera de Médicos Sin Fronteras en Montevideo

La nueva edición será en la Rambla de Carrasco con recorridos de 5K y 10K que podrán completarse corriendo o caminando.

La actividad busca movilizar a la población uruguaya en torno a una causa común y ofrecer una nueva oportunidad para acercarse y apoyar el trabajo médico-humanitario de la organización.

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"Cada kilómetro que se corre o se camina en esta carrera se traduce en apoyo real para las personas que asistimos en contextos de crisis alrededor del mundo", explicó Lucía Mainardi, especialista en alianzas corporativas y fundaciones de MSF.

Lanzamiento de la carrera de Médicos Sin Fronteras 2026 en Montevideo

Lanzamiento de la carrera de Médicos Sin Fronteras 2026 en Montevideo

"Esta segunda edición es una oportunidad para seguir sumando a más personas al trabajo humanitario de MSF", agregó.

Más de 900 corredores en su debut

La primera edición, realizada en 2025, convocó a 900 personas y permitió acercar la labor de MSF a nuevos públicos, generando un espacio de encuentro en torno al deporte, la solidaridad y el compromiso.

La carrera de Médicos Sin Fronteras en Montevideo

La carrera de Médicos Sin Fronteras en Montevideo

A partir de esa buena respuesta, la organización vuelve este año con el desafío de seguir creciendo y convocando a más personas, con el fin de poner en movimiento la solidaridad y acercar a más personas al trabajo que MSF realiza donde más se necesita.

"Cada inscripción, cada kilómetro recorrido, nos permite seguir atendiendo a personas afectadas por conflictos armados, desastres, epidemias, migraciones forzosas y poblaciones con falta de acceso a la salud y a los medicamentos", destacaron desde MSF.

"Una sola inscripción puede ayudar a brindar, por ejemplo, 13 alimentos terapéuticos para tratar la desnutrición severa o vacunas BCG para 105 niños y niñas", agregaron.

La labor de Médicos Sin Fronteras

Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional sin fines de lucro que brinda atención médica de emergencia a poblaciones afectadas por catástrofes naturales, conflictos armados, epidemias, pandemias y enfermedades olvidadas, sin ninguna discriminación por etnia, religión o ideología política.

Su trabajo está guiado por los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad.

Zimbabwe está en emergencia por el cólera. Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional colaboran con las autoridades del país.
Zimbabwe está en emergencia por el cólera. Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja Internacional colaboran con las autoridades del país.

Actualmente MSF cuenta con 505 proyectos de acción médica y humanitaria en más de 72 países, y con 7.5 millones de socios, socias y donantes en todo el mundo. Cada día, más de 65.700 trabajadores y trabajadoras de MSF en todo el mundo proveen asistencia a personas en contextos de crisis.

Detalles de la segunda edición de la carrera de MSF

Cuándo: domingo 25 de octubre de 2026, 8 horas

Dónde: Rambla de Carrasco, Montevideo

Distancias: 5K y 10K

La carrera de Médicos Sin Fronteras en Montevideo 2026

La carrera de Médicos Sin Fronteras en Montevideo 2026

Categorías: femenina, masculina y personas con discapacidad

Inscripciones: redtickets.uy

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