Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

Trouville ascendió a la Liga Uruguaya de Básquetbol tras vencer a Sayago en la última pelota del partido

Un doble en el último suspiro de Michael Henry le dio el ascenso a los de Pocitos, que ahora enfrentarán a Olimpia por la final de la Liga de Ascenso

25 de septiembre de 2026 8:44 hs
Trouville celebra su ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol

Trouville celebra su ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol

Trouville venció 83-81 de visitante a Sayago y concretó su ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) tras superar 3-1 en su serie a su rival, para también jugar por la final de la Liga de Ascenso (LDA) contra Olimpia.

El equipo de Pocitos comenzó mejor el encuentro. Se llevó el primer cuarto por 20-18 y el segundo 25-20, para finalizar el entretiempo con ventaja 45-38.

En el tercer cuarto el visitante llegó a sacar diferencia de 12, pero Sayago dejó el marcador como al arranque de la segunda mitad antes del último corto (64-57), y empató el partido a falta de siete minutos para el final.

Desde ese momento la tensión se fue al máximo, y un triple de Santiago Calimares con el reloj en 22 segundos puso el partido 81-81. La última jugada del partido quedó en manos de Michael Henry, que con un doble le dio la victoria agónica y el ascenso a Trouville, que volverá a la LUB de la temporada 2027/2028 dos años después de su descenso a la LDA.

La Liga Uruguaya de Básquetbol 2026-27 ya tiene su calendario: comienza con un partidazo entre Nacional vs Aguada; mirá el fixture completo

Olimpia goleó, barrió 3-0 a Verdirrojo en las semifinales del torneo de ascenso y volvió a su lugar: la Liga Uruguaya de Básquetbol

Henry fue la figura de la cancha con 26 puntos y 5 asistencias, acompañado por su compañero Dennis Mckinney, que aportó 21 tantos y 7 rebotes. En Sayago destacaron Josh Ferguson, con 16 unidades y 8 rebotes, y Santiago Wohlwend, con 13 puntos y 10 asistencias.

Con el ascenso ya consumado, Trouville se enfrentará en la final de la LDA a Olimpia, que también subió a la LUB tras vencer en su serie a Verdirrojo.

Las más leídas

Danubio 1-1 Peñarol: el equipo de Aguirre ganó su grupo en Copa AUF Uruguay y avanzó con ventaja a la próxima ronda; Danubio y Torque también clasificaron

El pedido de disculpas de Flavio Perchman a los hinchas de Nacional tras expresiones sobre Abdon Porte

Los 13 clasificados en la Copa AUF Uruguay, los tres cupos pendientes y la situación de Nacional y de Peñarol

Diego Aguirre habló tras el empate de Peñarol ante Danubio en Copa AUF Uruguay: "Empieza una semana decisiva para nosotros"

Temas

Liga Uruguaya de Básquetbol Trouville Sayago liga de ascenso

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos