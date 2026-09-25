Trouville ascendió a la Liga Uruguaya de Básquetbol tras vencer a Sayago en la última pelota del partido

Trouville venció 83-81 de visitante a Sayago y concretó su ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) tras superar 3-1 en su serie a su rival, para también jugar por la final de la Liga de Ascenso (LDA) contra Olimpia.
El equipo de Pocitos comenzó mejor el encuentro. Se llevó el primer cuarto por 20-18 y el segundo 25-20, para finalizar el entretiempo con ventaja 45-38.
En el tercer cuarto el visitante llegó a sacar diferencia de 12, pero Sayago dejó el marcador como al arranque de la segunda mitad antes del último corto (64-57), y empató el partido a falta de siete minutos para el final.
Desde ese momento la tensión se fue al máximo, y un triple de Santiago Calimares con el reloj en 22 segundos puso el partido 81-81. La última jugada del partido quedó en manos de Michael Henry, que con un doble le dio la victoria agónica y el ascenso a Trouville, que volverá a la LUB de la temporada 2027/2028 dos años después de su descenso a la LDA.
Henry fue la figura de la cancha con 26 puntos y 5 asistencias, acompañado por su compañero Dennis Mckinney, que aportó 21 tantos y 7 rebotes. En Sayago destacaron Josh Ferguson, con 16 unidades y 8 rebotes, y Santiago Wohlwend, con 13 puntos y 10 asistencias.
Con el ascenso ya consumado, Trouville se enfrentará en la final de la LDA a Olimpia, que también subió a la LUB tras vencer en su serie a Verdirrojo.