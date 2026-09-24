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El pedido de disculpas de Flavio Perchman a los hinchas de Nacional tras expresiones sobre Abdon Porte

El vicepresidente de Nacional brindó una entrevista a una audición partidaria e hizo una referencia a Abdón Porte que generó reacciones de los hinchas tricolores

24 de septiembre de 2026 19:25 hs
Flavio Perchman

Flavio Perchman

Foto: Dante Fernández/Focouy

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, quedó envuelto en las últimas horas en una situación incómoda tras expresiones que realizó en una audición partidaria tricolor sobre Abdon Porte y una comparación acerca de cómo resolver un problema sobre su gestión que le planteaba el conductor del espacio.

Este jueves de tarde Perchman publicó este mensaje en su cuenta de X: "Por medio de la presente pido disculpas por el ejemplo que di anoche en Pasión Tricolor sobre Abdón Porte. Nada más lejos de querer ofender con la situación a nadie Para los que se sintieron tocados con la situación mil disculpas y abrazo en 3 colores".

Durante la charla entre hinchas, los conductores del programa Pasión Tricolor y el vicepresidente de Nacional, uno de ellos le planteó a Perchman que no lo escuchaba lo suficientemente autocrítico sobre su tarea y el trabajo realizado.

Frente a esa expresión, el vicepresidente respondió: "¿Entonces? Siempre me decís lo mismo. ¿Querés que haga la de Abdón (Porte, quien se suicidó en la cancha)? Voy al área y me tiro un tiro. No entiendo. ¿Cómo hay que demostrarlo?".

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El dirigente de Nacional intentó graficar lo que le estaban planteando con lo que ocurrió con Abdón Porte, quien en marzo de 1918, luego de perder la titularidad en el primer equipo de Nacional se suicidó en el medio de la cancha del Parque Central.

Esta situación generó malestar e incomodidad entre los hinchas y la rápida respuesta del dirigente quien públicamente manifestó sus disculpas.

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