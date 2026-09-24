Lo que dejó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón: el DT fue a la segura, cambió el esquema de Bielsa, pero pagó caro los errores en el final

Diego Forlán tuvo su debut como entrenador de la selección uruguaya , en un interinato tras el Mundial 2026 tras cierre del ciclo Marcelo Bielsa, con una derrota 3-1 que se dio en el final del partido, luego de dos errores defensivos cuando parecía que el encuentro se cerraba con empate.

De remera blanca, Forlán volvió a dirigir en Miyagi, donde la celeste comenzó la Fecha FIFA que tendrá otros dos partidos ante Corea del Sur e India.

Con un solo entrenamiento con todo el plantel a la orden este miércoles, previo al partido, y con jugadores que llegaron a Japón ese día, Forlán fue a la segura y no anduvo con vueltas a la hora de armar el equipo y definir el sistema táctico.

El DT colocó un claro 4-4-2, con un doble cinco, dos volantes por afuera y dos delanteros . De esa forma, cortó con el 4-3-3 que había sido el planteo de Bielsa en los últimos años.

"Una lástima el resultado, los jugadores hicieron un esfuerzo enorme": lo que dijo Diego Forlán tras su debut en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón

El video del gol de Maximiliano Araújo para la selección uruguaya en la derrota 3-1 ante Japón y en el debut de Diego Forlán

El primer once de Forlán en la selección uruguaya fue con la base de jugadores que venía del ciclo anterior, algo que se preveía al ver la lista de convocados y los rendimientos de los citados: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

En el arco, donde no estuvieron convocados Fernando Muslera ni Sergio Rochet, los últimos titulares, optó por Mele, el golero con mayor experiencia en la selección, y dejó en el banco de suplentes a Cristopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

El primer equipo de Diego Forlán para Uruguay vs Japón

La defensa tuvo el regreso de Nández al lateral derecho (Guillermo Varela fue suplente), luego de perderse el Mundial 2026 al no ser citado por Bielsa; Araújo, de gran momento en Liverpool y que tampoco jugó la Copa del Mundo por lesión, más Olivera y Sanabria, dos que repitieron tras la cita mundialista y que aparecían como nombres cantados en la previa.

El doble 5 tuvo a Rodrigo Bentancur, que fue el capitán y conductor celeste, junto a Torreira, quien volvió a la selección y a la titularidad en una convocatoria en la que fue baja Federico Valverde y en la que no estuvo Manuel Ugarte por su lesión, como tampoco Nicolás De la Cruz.

Por derecha jugó Brian Rodríguez, que llegaba en gran momento en América de México y que con Bielsa solía jugar con perfil cambiado como puntero izquierdo, y por izquierda lo hizo Maximiliano Araújo, quien volvió a ratificar que es el jugador de mayor rendimiento en la selección en este 2026, con un nuevo gol.

Mientras que en el ataque estuvieron Darwin y Viñas, ambos como delanteros, alternando para retroceder y buscar pelotas y armar juego.

El video del gol de Maxi Araújo para la selección uruguaya ante

Lo que buscó Forlán

El debut de Forlán fue ante un equipo que busca ser protagonista de la mano del DT Hajime Moriyasu, quien ha sabido complicar a varias selecciones pesadas en los últimos mundiales.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, jugamos contra una selección que conozco al entrenador (Hajime Moriyasu), ya lo he enfrentado en Hiroshima, y es un entrenador que le gustan muchos las asociaciones, trabajan muy bien, y el tiempo que viene trabajando en la selección se le nota ese trabajo”, señaló Forlán en conferencia tras el partido.

Uruguay buscó salir con pelota controlada desde su área, con Mele tocando para Olivera, pero Japón presionó arriba y obligó al pase largo.

Bentancur fue el encargado de bajar a recibir el balón y generar el juego, algo que hizo con pases largos en profundidad de gran precisión para Brian Rodríguez. Estuvo lejos del área rival, muchas veces entre medio de los zagueros, y en una de las jugadas que llegó a tres cuartos de cancha metió el pase para Viñas, que luego derivó en el gol de Araújo.

La celeste buscó por las bandas, con sus extremos, y con la llegada de los laterales, con Nandez más volcado pero nuevamente impreciso a la hora de los centros, algo en lo que Varela parece ser más fino.

Maximiliano Araújo celebra su gol contra Japón Foto: AUF

La otra apuesta de Forlán fue la de poner a dos 9, con Darwin y Viñas, quienes realizaron un gran esfuerzo, combinaron bien entre ellos, armaron juego, aunque no pudieron marcar, su principal tarea.

La celeste tuvo un buen comienzo hasta el primer gol local que dejó en evidencia una de las fallas defensivas que se reiteraron por ambas bandas: los extremos japoneses, con perfiles cambiados y con muy buena habilidad para encarar, recibieron con mucho espacio y libertad para hacer diagonales y llegar al área.

Japón, que colocó un equipo alternativo, recurrió a las faltas para cortar sistemáticamente los intentos de comenzar jugadas del equipo de Forlán.

Uruguay volvió a tener protagonismo recién en el cierre del primer tiempo con dos llegadas de peligro y el gol de Araújo.

Los cambios y lo que salió mal

En el segundo tiempo, la celeste siguió empujando, más a impulsos individuales que a combinaciones, y se acercó en varias ocasiones.

Luego, Forlán realizó variantes pero mantuvo siempre la estructura táctica. La primera tanda de cambios, a los 66 minutos, tuvo los ingresos de Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez, quien llegó a los 100 partidos con la celeste.

De ellos tres, el más claro fue Zalazar, quien entró por la banda derecha y luego terminó en la izquierda cuando entró Facundo Pellistri a los 83’.

De Arrascaeta fue quien quedó más cerca de Darwin, pero no logró destacarse.

Darwin Núñez en el partido entre Japón y Uruguay Foto: AUF

Y Josema, que fue capitán cuando entró, no tuvo un gran partido al no poder cortar la jugada del segundo gol, en la que reclamó una mano de Japón. Luego de ese tanto, también se lo notó reclamar con mucha vehemencia cuando el VAR analizaba un posible fuera de juego, algo que llamó un tanto la atención en un partido amistoso.

Forlán también hizo debutar en la selección mayor a Facundo Bernal, el volante de gran presente en Betis de España, quien entró a los 78’ junto a Joaquín Piquerez.

En su estreno, el ex Fluminense que jugó el Mundial de Clubes y que se une a los mediocampistas celestes en Europa, tuvo dificultades con algunas pelotas, pero levantó con un cierre y un remate de afuera del área.

Cuando parecía que el partido se cerraba con empate, Uruguay quedó muy mal parado, dejó espacios en la zona de Nández y Giménez, y llegó el segundo gol de los locales tras una buena jugada colectiva a los 90+2.

Rodrigo Bentancur en el partido entre Japón y Uruguay Foto: AUF

Con la bronca del tanto recibido, luego de varios minutos de chequeo VAR y protestas de los jugadores, la celeste se fue al todo o nada a buscar el empate, quedó muy mal parado y llegó el tercer tanto local en una jugada en la que Piquerez tuvo dudas para despejar, para que luego llegara un pase al espacio que ni Mele ni Nandez pudieron cortar.

El 3-1 dejó la sensación de que al equipo de Forlán le faltó cerrar el partido, enfriar los minutos finales y firmar un empate que habría dejado sensaciones más positivas ante un rival duro y en el comienzo de un nuevo ciclo.

“Una lástima el resultado”, dijo el DT celestes tras el partido. "Lamentablemente el fútbol tiene esas cosas y a veces no refleja lo que realmente terminó siendo el partido", agregó.

En su debut, Forlán se fue con la sensación que el resultado fue injusto. El lunes ante Corea del Sur, en un equipo que está comenzando un nuevo ciclo y que parece volver a un juego más acorde a los que ha sido históricamente el de Uruguay, deberá ajustar detalles y poner énfasis para evitar las desatenciones que opacaron su estreno.