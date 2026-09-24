Llamado laboral del MTSS para administrativos en Montevideo con sueldo de $ 64 mil: requisitos y cómo anotarse

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un llamado laboral para incorporar personal administrativo en sus oficinas de Montevideo. El puesto ofrece una remuneración mensual de 64.017 pesos nominales por una jornada laboral de lunes a viernes y está destinado a personas con discapacidad .

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Esta oportunidad de empleo público se gestiona a través del portal oficial Uruguay Concursa bajo la modalidad de provisoriato. El llamado está amparado en las normativas vigentes de inclusión laboral.

Para postularse a esta vacante administrativa, las personas interesadas deben cumplir de forma obligatoria con las siguientes condiciones al momento del cierre de la inscripción:

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El puesto de administrativo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presenta las siguientes características de contratación y desempeño:

Remuneración : Un sueldo de 64.017 pesos nominales mensuales, calculado a valores de enero de 2026.

: Un sueldo de 64.017 pesos nominales mensuales, calculado a valores de enero de 2026. Carga horaria : 40 horas semanales efectivas de labor, distribuidas en jornadas de 8 horas diarias de lunes a viernes.

: 40 horas semanales efectivas de labor, distribuidas en jornadas de 8 horas diarias de lunes a viernes. Ubicación : Las tareas se desarrollarán en las Oficinas Centrales del MTSS, situadas en la calle Juncal 1511, en el departamento de Montevideo.

: Las tareas se desarrollarán en las Oficinas Centrales del MTSS, situadas en la calle Juncal 1511, en el departamento de Montevideo. Tipo de contrato : Provisoriato por un plazo de 12 meses. Una vez transcurrido este período, y tras una evaluación de desempeño satisfactoria, se procederá a la designación definitiva en el cargo presupuestal correspondiente.

: Provisoriato por un plazo de 12 meses. Una vez transcurrido este período, y tras una evaluación de desempeño satisfactoria, se procederá a la designación definitiva en el cargo presupuestal correspondiente. Vacantes: Se seleccionarán dos personas para cubrir los puestos disponibles en la Dirección General de Secretaría y en la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social.

Plazos y cómo postularse

El período para realizar la inscripción en línea comenzó el 23 de setiembre de 2026 y permanecerá habilitado hasta el próximo 8 de octubre de 2026.

Para completar el proceso de postulación, seguí estos pasos detallados: