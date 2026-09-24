La histórica marca de partidos que logró José María Giménez en la selección uruguaya, quien volvió a jugar en el debut de Diego Forlán; mirá el ranking

José María Giménez logró una histórica marca de partidos en la selección uruguaya al volver a jugar este jueves ante Japón, en el debut de Diego Forlán como entrenador celeste, y en que el zaguero llegó a su partido 100 con el combinado.
Josema, que no jugó partidos en el Mundial 2026 pese a estar convocado por Marcelo Bielsa, se metió en el club de jugadores “centenarios” con Uruguay.
El zaguero no jugaba desde el pasado 31 de marzo en el amistoso ante Argelia y volvió a la celeste de la mano de Diego Forlán, quien lo citó para la Fecha FIFA con partidos ante Japón, Corea del Sur e India.
Uruguay perdió ante Japón en el debut de Diego Forlán como DT celeste
Foto: EFE
Este jueves ante los nipones fue suplente e ingresó en el segundo tiempo por Ronald Araujo, momento en el que Rodrigo Bentancur le dio la cinta de capitán.
Lamentablemente para Josema, Uruguay terminó perdiendo 3-1 con dos goles en los minutos finales, con incidencia en el segundo tanto local al quedar mal parado y no llegar a cortar.
José María Giménez, el noveno con más partidos
José María Giménez es el noveno jugador con más partidos en la selección uruguaya y uno de los nueve que llegaron a los 100 partidos con la celeste.
El primer puesto lo tiene Diego Godín con 161 partidos, seguido por Luis Suárez con 143 y Fernando Muslera con 137, quienes completan el podio.
En cuarto lugar aparece Edinson Cavani con 136, seguido por Maximiliano Pereira con 125, y Martín Cáceres con 116.
Luego aparecen Diego Forlán con 112 y Cristian “Cebolla” Rodríguez, con 110, a quienes Josema, de 31 años, podría superar próximamente.
Los 10 jugadores con más partidos en la historia de la selección uruguaya