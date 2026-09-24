La histórica marca de partidos que logró José María Giménez en la selección uruguaya, quien volvió a jugar en el debut de Diego Forlán; mirá el ranking

José María Giménez logró una histórica marca de partidos en la selección uruguaya al volver a jugar este jueves ante Japón, en el debut de Diego Forlán como entrenador celeste, y en que el zaguero llegó a su partido 100 con el combinado.

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Josema, que no jugó partidos en el Mundial 2026 pese a estar convocado por Marcelo Bielsa, se metió en el club de jugadores “centenarios” con Uruguay.

El zaguero no jugaba desde el pasado 31 de marzo en el amistoso ante Argelia y volvió a la celeste de la mano de Diego Forlán, quien lo citó para la Fecha FIFA con partidos ante Japón, Corea del Sur e India.

Este jueves ante los nipones fue suplente e ingresó en el segundo tiempo por Ronald Araujo, momento en el que Rodrigo Bentancur le dio la cinta de capitán.

Uruguay perdió ante Japón en el debut de Diego Forlán como DT celeste

Lo que dejó el debut de Diego Forlán en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón: el DT fue a la segura, cambió el esquema de Bielsa, pero pagó caro los errores en el final

"Una lástima el resultado, los jugadores hicieron un esfuerzo enorme": lo que dijo Diego Forlán tras su debut en la selección uruguaya con derrota 3-1 ante Japón

Lamentablemente para Josema, Uruguay terminó perdiendo 3-1 con dos goles en los minutos finales, con incidencia en el segundo tanto local al quedar mal parado y no llegar a cortar.

José María Giménez, el noveno con más partidos

José María Giménez es el noveno jugador con más partidos en la selección uruguaya y uno de los nueve que llegaron a los 100 partidos con la celeste.

El primer puesto lo tiene Diego Godín con 161 partidos, seguido por Luis Suárez con 143 y Fernando Muslera con 137, quienes completan el podio.

En cuarto lugar aparece Edinson Cavani con 136, seguido por Maximiliano Pereira con 125, y Martín Cáceres con 116.

Luego aparecen Diego Forlán con 112 y Cristian “Cebolla” Rodríguez, con 110, a quienes Josema, de 31 años, podría superar próximamente.