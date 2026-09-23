Un hito en el deporte: el Comité Olímpico Uruguayo celebró que los celestes consiguieron las 400 medallas en la historia de los Juegos Odesur

El Comité Olímpico Uruguayo (COU) celebró un logro sin precedentes en la historia del deporte nacional: la delegación celeste alcanzó y superó la barrera de las 400 medallas en el historial de los Juegos Suramericanos ( Juegos Odesur ), cifra que fue superada incluso en la jornada de este miércoles con las nuevas preseas conseguidas por los deportistas celestes.

El hito se concretó en la mañana de este martes 22 de setiembre durante la edición de Santa Fe 2026.

La jornada dorada comenzó con el triunfo del atleta Santiago Catrofe y se selló con el bronce del hockey masculino.

La medalla número 400 llegó de forma dramática cuando Matías Pereiro convirtió el penal decisivo ante Brasil con Los Cimarrones. Poco después, Las Cimarronas sumaron otro bronce para elevar el total histórico a 401 preseas y este miércoles Valentín Soca ganó otro oro, al igual que el remo coastal, la plata de Paola Silva y Luciana Wynants en ciclismo de pista y el bronce del remo coastal y del fútbol femenino, por lo que Uruguay ha conseguido entonces hasta el momento, 406 presas.

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Presente en todas las ediciones desde 1978, Uruguay había cerrado Asunción 2022 con 369 medallas. En Santa Fe, la meta de alcanzar las 31 preseas necesarias para el récord no solo se cumplió, sino que confirmó la constante curva ascendente del deporte celeste en los últimos años: tras los modestos oros de 2010 (1) y 2014 (3), la cosecha creció a 5 doradas en 2018 y a 8 en 2022.

Con 12 medallas de oro acumuladas hasta el momento y aún varios días de competencia por delante, la actuación en Santa Fe ya se coloca como la mejor participación uruguaya desde Lima 1990 (13 oros).

El gran objetivo ahora es acercarse a la mítica marca histórica de Santiago 1986, donde se conquistaron 17 preseas doradas. Un logro que consolida el crecimiento deportivo en el ciclo olímpico del país.

Así lo publicó el COU: