Ricardo Gareca habló del fracaso de Marcelo Bielsa con Uruguay en el Mundial 2026: "Es un tipo especial; el tiempo pasa y nos ponemos grandes"

El exdirector técnico de la selección chilena y peruana, Ricardo Gareca, habló de varios temas en una nota que brindó, y entre ellos, también se refirió al fracaso de Marcelo Bielsa como técnico de la selección uruguaya en el Mundial 2026.

En la Copa del Mundo de 2026, Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos, sin conseguir siquiera una victoria en sus tres partidos ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

En lo referente al fracaso de Uruguay en el Mundial 2026 con Marcelo Bielsa a cargo, también brindó su opinión.

“Bueno, el tiempo pasa y nos ponemos grandes. Uno dice que todo tiempo pasado es mejor. Bueno, yo no creo en eso”, dijo Gareca respecto al exentrenador de la selección uruguaya.

Y añadió: “El paso del tiempo, en el trabajo sobre el resto de las cosas, la idea es actualizarse y dejar el pasado. Si no lo dejás, nosotros los entrenadores mayores con un recorrido de tantos años, es importante estar a la altura de nuestros hijos, por ejemplo. Tenemos que entenderlos, adaptarnos a la época, de lo contrario es muy difícil”.

A su vez indicó: “No digo que Bielsa se haya quedado en eso, porque uno puede seguir los pormenores, pero hay que ver qué pasó. Y Bielsa es un tipo especial, diferente… no me atrevería a juzgar lo que pasó en Montevideo, escuché un poco todo lo que sabemos todos. Pero supongo que todo lo que te estoy diciendo yo, Bielsa lo sabe. Estar hoy y saber todo esto que los chicos están con los celulares, con las redes y con todo es una realidad. Tenemos que saber que esto sucede. Hacerlo retroceder en el pasado, porque nosotros tenemos costumbres, yo creo que no. Eso es pretender que ellos se adapten a lo nuestro de hace 40 años. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a esta época. Las personas mayores se tienen que adaptar”.