Ciencia al aire libre y música en vivo, la propuesta del INIA en la Noche de l@s Investigador@s, en Las Brujas

Este jueves 24 de setiembre , a la hora 16, la estación experimental Las Brujas del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) , en esa zona de Canelones, abrirá sus puertas al público en general con una propuesta gratuita que considera charlas y música , teniendo eso como marco la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s .

La Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s (NII) es una iniciativa promovida por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), que busca acercar la ciencia y la investigación a la ciudadanía a través de actividades abiertas a todos los públicos. La iniciativa forma parte de un movimiento internacional que procura fortalecer el vínculo entre la comunidad científica y la sociedad, promover una cultura científica más cercana y participativa y visibilizar el impacto de la investigación en la vida cotidiana. En 2026 se celebra la séptima edición de la NII en Iberoamérica, con actividades impulsadas por universidades, instituciones, ministerios y centros de investigación de distintos países de la región, entre ellos INIA y Uruguay.

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Desde el INIA se informó a El Observador que estas son algunas de las preguntas que se buscarán responder este jueves, en INIA Las Brujas, en una nueva edición de la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s.

Por primera vez, la estación experimental -una de las cinco que posee el INIA en Uruguay- propone una experiencia al aire libre que invita a acercarse a lo cotidiano de la ciencia de la mano de los propios investigadores y que culminará con música en vivo.

La ciencia que nos rodea

Bajo la consigna “La ciencia que nos rodea”, entre las horas 16 y 19 el público podrá recorrer diferentes estaciones y participar de charlas interactivas sobre temas que forman parte de la investigación que se desarrolla en INIA.

La biodiversidad y las aves serán una de las puertas de entrada para descubrir qué información puede ofrecer la naturaleza sobre el ambiente.

También habrá un acercamiento a la investigación en producción ganadera, con foco en la relación entre animales, genética y cambio climático.

La propuesta llegará además hasta la mesa de las familias uruguayas, con una charla dedicada a los avances tecnológicos que hay detrás de la producción de frutas y hortalizas.

El público podrá degustar variedades de mandarinas y de papas preparadas con diferentes tipos de cocción, para descubrir cuáles se adaptan mejor a cada forma de preparación.

Además, INIA compartirá el trabajo que se desarrolla en torno a los bioinsumos, el control biológico y otras herramientas que investiga el instituto para favorecer el cuidado del ambiente en el sector agropecuario.

Música en INIA Las Brujas

Tras las charlas, el cierre de la jornada será con música en vivo a cargo de Joaquín Lapetina, integrante del equipo de Comunicación de INIA y músico, quien junto a Fernando Flores (guitarra electroacústica), Eduardo Mauris (guitarra española) y Tania Amaral (coros), presentará en formato acústico canciones de su disco Naturescente.

La propuesta combina canción popular uruguaya, folk, pop acústico y rock, y busca tender un puente entre dos formas diferentes de observar y conectarse con el mundo que nos rodea: la ciencia y la música.

La actividad será gratuita y abierta a todo público que desee compartir en familia y acercarse a la investigación desde un lugar cotidiano, ameno y diferente, en contacto con la naturaleza y con quienes hacen ciencia en INIA, se concluyó.