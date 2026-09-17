Caravana Pampa y Juego Pampa, novedades en el Prado en un año especial, el de los pastizales y pastores

El lanzamiento del emprendimiento Caravana Pampa , una iniciativa que recorrerá Uruguay, Argentina y Brasil del 9 al 13 de noviembre para promover el intercambio de experiencias en torno al campo natural, la producción y la conservación , fue una de las novedades en la Expo Rural del Prado 2026.

Con la organización a cargo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Alianza del Pastizal y la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural, la experiencia sucederá en un momento especial, dado que 2026 es Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, declarado por Naciones Unidas.

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El Año Internacional de los Pastizales y los Pastores es una iniciativa global que reconoce el valor de los pastizales y promueve su conservación, restauración y uso sostenible, con Uruguay y Mongolia como países que presiden esta celebración.

Caravana Pampa

Caravana Pampa propone un recorrido por distintos sistemas productivos, instituciones y experiencias de investigación de la región, con el objetivo de generar espacios de intercambio y conocimiento sobre el manejo sostenible de los pastizales naturales.

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 15 de octubre y se podrá participar de una única actividad, de varias paradas o de todo el itinerario.

Las actividades serán gratuitas y los participantes deberán cubrir sus propios gastos de traslado y alojamiento.

“Queremos que sea una experiencia de aprendizaje e intercambio en torno al campo natural. Acercar distintas miradas sobre producción ganadera, conservación e investigación y que las personas puedan participar de parte de la gira o de toda la gira, según sus intereses”, explicó Fernanda Gomes, coordinadora del Área de Pasturas y Forrajes de INIA, quien destacó además que la convocatoria ya se encuentra abierta y viene teniendo una buena respuesta.

Miguel Sierra, presidente de INIA, expuso que Caravana Pampa representa una oportunidad para poner en valor el campo natural desde una mirada que trasciende lo productivo: “Tener el campo natural y saberlo gestionar bien es un elemento fundamental para hacer frente a los desafíos”, señaló.

Gustavo Gariboto, director de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), destacó el lugar que ocupa actualmente el campo natural en las agendas públicas y de investigación: “Es una enorme alegría que el campo natural y los pastizales estén en el centro de la conversación, y eso posiciona al país en un lugar inimaginable hace dos o tres años atrás”, afirmó.

En subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, destacó el proceso de construcción colectiva que ha permitido posicionar al bioma Pampa y los pastizales en la agenda del país, reconociendo especialmente a las personas, organizaciones, productores y ámbitos académicos que habitan, trabajan y generan conocimiento en este territorio.

Señaló como un avance la articulación entre distintos actores e instituciones, tanto del sector agropecuario como ambiental y de gobierno, y valoró la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y quienes hacen posible y sostienen estos procesos.

Destacó que el desafío no es solo reconocer al pastizal como un sistema productivo y un bioma, sino también construir un relato que integre su dimensión cultural y social.

Contexto

Caravana Pampa es coorganizada junto a Aves Uruguay, SAVE Brasil, INTA Argentina, la Facultad de Agronomía (Fagro-Udelar), el Instituto Plan Agropecuario (IPA), el Instituto Nacional de Carnes (INAC), Sebrae Brasil y el Proyecto Fortalecimiento de la Ganadería Sostenible en Uruguay – Programa Euroclima.

Juego Pampa

La presentación, en el stand del MGAP en la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), también permitió dar a conocer el Juego Pampa, desarrollado por Aves Uruguay, Alianza del Pastizal, PIKA e INIA.

Se trata de un juego cooperativo en el que los participantes deben tomar decisiones sobre un sistema productivo pastoril que permitan producir y conservar el pastizal natural al mismo tiempo.

La propuesta se apoyó en el conocimiento del equipo técnico de INIA y fue validada junto a estudiantes y docentes de escuelas rurales.

“Lo que no se conoce no se valora y no amamos lo que no conocemos, y es de chico que se aprende, por eso es fundamental contar con juegos que pongan en valor el campo natural”, sostuvo Daniela Schossler, coordinadora de Alianza del Pastizal Uruguay, al explicar el propósito de la herramienta y la importancia de acercar desde edades tempranas el conocimiento sobre el bioma Pampa.

En este enlace se puede descargar el libro Juego Pampa.