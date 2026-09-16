"¿Viste, cabezón?", le habría dicho a Nazario Irazabal su padre, por el Gran Campeón Angus del Prado

Un toro de la categoría dos años mayor fue coronado , este miércoles en la Expo Rural del Prado 2026, como Gran Campeón macho en la exposición de la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (SCAAU) , ejemplar criado y expuesto por la cabaña El Puesto, de Nazario Irazabal .

El Puesto, la cabaña de Flores, de este modo, logró por segunda vez en la historia el premio máximo en la tradicional pista del Angus, llena de reproductores negros y colorados, siempre colmada de público en el graderío del ruedo de la Rural del Prado, en la exposición agropecuaria Nº 121 de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Recibió la cocarda tricolor y el trofeo, más varias bandas y reconocimientos, de parte de varias autoridades encabezadas por el presidente de la gremial de criadores, Álvaro Díaz Nadal; el presidente de la ARU, Rafael Ferber; y el director de Exposiciones, Rodrigo Granja.

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Angus, y van más de 10 años, fue la raza mayoritaria en participación en las juras de la Expo Rural del Prado de 2026, con 260 animales en pista entre hembras y machos.

La jura estuvo a cargo del experto argentino Carlos Ojea, quien previo a coronar al mejor macho felicitó a la sociedad de criadores por la cantidad y calidad de la genética presentada en su pista, destacó que poder jurar en la Rural del Prado engalana una trayectoria que completó su tarea de evaluación en 160 pistas del mundo. Elogió enseguida, a su hermano Juan Martín, sobre quien dijo que era más que un secretario de pista dado que la jura la hicieron en conjunto y es, además, un gran productor ganadero y cabañero en su país. También agradeció el respaldo de su familia y contó que lleva 40 años de casado. Dijo, por último, que los campeones que iba a señalar eran todos muy correctos, equilibrados, con mucha carne y muy buenos desplazamientos.

Gran Campeón Aberdeen Angus.

Irazabal y lo que le diría el padre: "¿Viste, cabezón?"

Irazabal, luego de la jura y en medio de un mar de saludos, emocionado, demoró en responder qué significaba este premio, "algo que emociona, se lo agradezco a la familia y al equipo de colaboradores y se lo dedico a mi padre, seguro estará en algún lado contento por lo que ha logrado su hijo, aunque siempre me decía que yo era un cabezón cuando él soñaba con esto, con ganar y empujaba a la cabaña, pero no se vendían muchos toros y yo no quería gastar...", recordó riendo.

"Yo me dedico a esto, es lo que sé hacer, lo que aprendí, lo que enseño ahora a los jóvenes, yo me dedico a fabricar toros y tener este galardón, una vez más, en una pista tan exigente y con un jurado tan bueno... es un sueño", comentó, "porque no es algo que se te pueda dar todos los días".

"Lo tendría que describir otro, porque yo soy el dueño y para mí es el mejor del mundo", dijo cuando El Observador le preguntó por las características del mejor de todos en la pista de los machos Angus.

Enseguida, detalló: "Es un toro muy carnudo, pero moderado, con muy buenas patas y buenas manos, un toro muy completo, la verdad si hay que hacerlo al gusto de uno es el ideal, no le falta nada".

Hijo del legendario toro Napoleón y de una vaca de El Puesto, "desde chico siempre fue muy destacado, arrancó su carrera en Florida en un trío que ganó aunque eran los más chicos, fue el Copa de Honor, de entrada nos gustó, fue campeón en su categoría en Flores, vino al Prado y fue Campeón Supremo, fue a Durazno este año y fue Gran Campeón, tiene una trayectoria bastante destacada, pero el Prado es el Prado", comentó, para irse a seguir recibiendo felicitaciones.

Los veredictos en los machos Angus

GRAN CAMPEÓN brete 292, de Nazario Irazabal (cabaña El Puesto)

RESERVADO brete 308, de Héctor Mario Eugui Bonetto (cabaña Los Retazos)

TERCER MEJOR MACHO brete 282, de Agrofin SA (cabaña La Santina)

Reservado de Gran Campeón en el Angus.

Nota: los veredictos oficiales se pueden observar en este enlace.

Como mejor ejemplar sin distinción de sexo en la jura del Angus en la Rural del Prado, este año, en la definición entre los grandes campeones macho y hembra, se impuso el viente de San Gregorio Ganadera Ltda.