La mejor Angus, "una madraza", le regaló un tricampeonato a la cabaña San Gregorio Ganadera

Una vaquillona San Gregorio Ganadera Ltda y Vicentina SA , de las familias Fernández y Mietto, respectivamente, fue coronada Gran Campeona de la raza Aberdeen Angus en la Expo Rural del Prado 2026 , cosechando uno de los premios más buscados en cada exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , mérito que la cabaña criadora obtuvo por tercer año consecutivo.

Este año, como viene sucediendo desde fines de la década pasada, la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay con sus 260 bretes volvió a ser la raza más numerosa entre decenas que participan en las juras, considerando las tres especies principales: bovinos, ovinos y equinos.

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En la entrega de los premios participaron, entre otras autoridades locales y extranjeras, el presidente de la ARU, Rafael Ferber; el director de Exposiciones de la gremial anfitriona, Rodrigo Granja; el presidente de la sociedad de criadores de Angus, Álvaro Díaz Nadal; y el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

Gran Campeona Angus.

Tricampeonato en la pista de los vientres Angus

El cabañero Federico Fernández, aún emocionado por más a que había pasado un buen rato tras la consagración, admitió que si bien la cabaña acabada de adueñarse de un tricampeonato soñado, "siempre ganar es un poco sorpresivo, estar en una final nunca es fácil y llegar ya es una satisfacción, todos los que están son excelentes animales, con matices entre uno y otro, pero bueno, nos tocó de nuevo y la alegría es enorme, es difícil de explicarlo".

"Sabíamos que teníamos buenos pingos en la final, teníamos tres hembras nuestras en la fila final, había muchas chances, pero es imposible saber para dónde va el jurado, por suerte nos tocó, le gustó mucho la vaquillona, es increíble tener por tercer año consecutivo a la Gran Campeona del Prado", dijo.

Precisó que "es mucha la emoción y no hay una alegría más grande que otra, todas son diferentes, todas nos han puesto muy felices, atras de cada una hubo mucho esfuerzo y trabajo de toda la familia y de mucha gente".

Al borde de las lágrimas, dedicó puntualmente este logro a su tío Eduardo, aquejado de algunos problemas de salud que le impidieron estar en la Rural del Prado en otro momento histórico para la cabaña familiar.

Destacó, también, el mérito de los copropietarios de la Gran Campeona, quienes debutaron en la conquista del logro mayor en el ruedo de la Rural del Prado.

Muy femenina, mansa y profunda: "Una madraza"

Sobre la Gran Campeona, dijo: "Es una vaquillona mayor, de agosto, hija de La Perica, como le llamamos nosotros en casa a una vaca que le compramos el 50% a mis primos de San Salvador hace unos años, Colossal es el padre, es una combinación que hicimos y nos salió algo redondido, es de esas cosas que son difíciles de sacar".

Llegó óptima a la pista, preñada y a punto de parir, estaba como tiene que estar y se nos dio, ahora volverá a la cabaña para ser madre Llegó óptima a la pista, preñada y a punto de parir, estaba como tiene que estar y se nos dio, ahora volverá a la cabaña para ser madre

La definió, a la mejor de todas, como "muy femenina, sobresale su mansedumbre, es muy profunda y va a ser una madraza, tiene una ubre espectacular, gran profundidad de costilla, camina muy bien y eso lo destacó el jurado que considero es una persona que sabe mucho y dijo que le gustó cómo se desplaza".

Reservada de Gran Campeona Angus.

La palabra del jurado: "Impresionante"

El argentino Carlos Ojea, nuevamente responsable de la jura de la genética Angus en la Rural del Prado, previo a coronar al mejor vientre felicitó a los criadores y pidió al público, que colmaba el graderío y todo el entorno de la pista, un aplauso para todos los expositores, dada la calidad que había evaluado.

Es espectacular, hay varias hembras que pueden ser campeonas, pero solo podemos elegir tres, realmente es impresionante el nivel Es espectacular, hay varias hembras que pueden ser campeonas, pero solo podemos elegir tres, realmente es impresionante el nivel

Ojea agradeció a todo el equipo de Angus por lo que consideró un trabajo espectacular en la organización y destacó el placer de haber realizado la jura en compañía de su hermano Juan Martín: "Un jurado de gran prestigio internacional y ha sido un gran apoyo".

"Fue muy lindo poder estar hoy acá, impresionante el nivel, felicitaciones, esto es realmente realmente impresionante", expresó.

El premio a la Reservada Gran Campeona para Frigorífico Modelo SA y Ganadera Las Nenas y la Tercer Mejor Hembra fue expuesta por Sociedad Ganadera El Yunque.

Nota: los veredictos oficiales se pueden observar en este enlace.