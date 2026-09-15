Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 16 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este miércoles 16 de setiembre una nueva jornada que comenzará con bajas temperaturas y heladas en varias zonas de Uruguay , pero que tendrá un progresivo aumento de las temperaturas durante la tarde.

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La temperatura mínima prevista será de apenas 1 °C en el este , mientras que la máxima más alta llegará a los 21 °C en el norte .

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet espera temperaturas de entre 5 °C y 12 °C .

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Durante la mañana estará claro y algo nuboso , con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones del cielo, mientras que el viento rotará del este al noreste, también entre 10 y 30 km/h.

Heladas y apenas 1 °C en el este

El este será la zona más fría del país durante las primeras horas del miércoles, con una mínima de 1 °C y una máxima de 16 °C.

Inumet pronostica una mañana algo nubosa y nubosa, con heladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sur al este a entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.

Por la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, aunque podrán registrarse neblinas. El viento será del este al noreste, de entre 10 y 30 km/h.

¿Cómo estará el tiempo en el oeste?

Para el oeste, Meteorología prevé temperaturas de entre 3 °C y 18 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas y vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con vientos del este al noreste de entre 10 y 30 km/h.

Hasta 21 °C en el norte

El norte tendrá la temperatura máxima más alta del país, con 21 °C, aunque la jornada comenzará con apenas 4 °C.

Para la mañana, Inumet espera cielo claro y algo nuboso, probables heladas agrometeorológicas y neblinas. Los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.