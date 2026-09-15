Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 16 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este miércoles 16 de setiembre una nueva jornada que comenzará con bajas temperaturas y heladas en varias zonas de Uruguay, pero que tendrá un progresivo aumento de las temperaturas durante la tarde.
La temperatura mínima prevista será de apenas 1 °C en el este, mientras que la máxima más alta llegará a los 21 °C en el norte.
En Montevideo y el área metropolitana, Inumet espera temperaturas de entre 5 °C y 12 °C.
Durante la mañana estará claro y algo nuboso, con vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h. Para la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones del cielo, mientras que el viento rotará del este al noreste, también entre 10 y 30 km/h.
Heladas y apenas 1 °C en el este
El este será la zona más fría del país durante las primeras horas del miércoles, con una mínima de 1 °C y una máxima de 16 °C.
Inumet pronostica una mañana algo nubosa y nubosa, con heladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sur al este a entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de hasta 10 km/h.
Por la tarde y la noche estará claro y algo nuboso, aunque podrán registrarse neblinas. El viento será del este al noreste, de entre 10 y 30 km/h.
¿Cómo estará el tiempo en el oeste?
Para el oeste, Meteorología prevé temperaturas de entre 3 °C y 18 °C.
La mañana estará clara y algo nubosa, con heladas agrometeorológicas y vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con vientos del este al noreste de entre 10 y 30 km/h.
Hasta 21 °C en el norte
El norte tendrá la temperatura máxima más alta del país, con 21 °C, aunque la jornada comenzará con apenas 4 °C.
Para la mañana, Inumet espera cielo claro y algo nuboso, probables heladas agrometeorológicas y neblinas. Los vientos serán del sector este de entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y la noche se mantendrá el cielo claro y algo nuboso, con vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h.