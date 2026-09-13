Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
nubes
Lunes:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ EL TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 13 de setiembre

El día se presentará con cielo nuboso a cubierto en todo el territorio, precipitaciones aisladas y temperaturas bajas

13 de septiembre de 2026 9:08 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este domingo 13 se presentará con cielo nuboso a cubierto en todo el territorio, precipitaciones aisladas y temperaturas bajas, con mínimas que oscilarán entre los 4°C y los 7°C según la región.

Área Metropolitana

De acuerdo con Inumet, la mínima será de 7°C y la máxima de 10°C. Por la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos de entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y la noche continuará nuboso a cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, descenso de las temperaturas y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Norte

Inumet prevé una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, neblinas y vientos de entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y la noche se mantendrá nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, descenso de las temperaturas y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Más noticias

Precupación y entusiasmo en la ganadería, del súper Niño al súper ternero

Gobierno adelantará hasta US$ 40 millones a intendencias para obras para enfrentar "El Niño" y reorientará recursos "en función de los daños"

Oeste

Según el pronóstico de Inumet, la mínima será de 5°C y la máxima de 13°C. Por la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y probables heladas agrometeorológicas, con vientos de entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y la noche habrá momentos de cielo algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones escasas, descenso de las temperaturas y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Este

Inumet pronostica una mínima de 4°C y una máxima de 13°C. Por la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas, probables heladas agrometeorológicas y neblinas, con vientos de entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y la noche continuará nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, descenso de las temperaturas y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Las más leídas

Luego de su pase frustrado a Peñarol y del regreso a la convocatoria de la selección uruguaya con Diego Forlán, volvió Nahitan Nández tras tres meses y medio

Matimba, criada como un niño y muy guardiana, la cimarrona que desfilará con los Grandes Campeones

Ronald Araujo volvió a brillar en Liverpool, pero la prensa inglesa no entendió su salida tras el 0-0 ante Fulham por la Premier League

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras la nueva igualdad en la hora de Nacional, ante Wanderers

Temas

Clima Uruguay Inumet

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos