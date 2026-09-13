Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 13 de setiembre

Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), este domingo 13 se presentará con cielo nuboso a cubierto en todo el territorio, precipitaciones aisladas y temperaturas bajas, con mínimas que oscilarán entre los 4°C y los 7°C según la región.

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Área Metropolitana De acuerdo con Inumet, la mínima será de 7°C y la máxima de 10°C. Por la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos de entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y la noche continuará nuboso a cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, descenso de las temperaturas y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Norte Inumet prevé una mínima de 7°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, neblinas y vientos de entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y la noche se mantendrá nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas, descenso de las temperaturas y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Oeste Según el pronóstico de Inumet, la mínima será de 5°C y la máxima de 13°C. Por la mañana el cielo estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y probables heladas agrometeorológicas, con vientos de entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y la noche habrá momentos de cielo algo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones escasas, descenso de las temperaturas y vientos de entre 10 y 30 km/h.