Gobierno adelantará hasta US$ 40 millones a intendencias para obras para enfrentar "El Niño" y reorientará recursos "en función de los daños"

La inminente llegada de “El Niño”, el fenómeno que generará mayores lluvias e inundaciones desde la primavera –principalmente al norte del río Negro– es motivo de preocupación en las autoridades del gobierno de Yamandú Orsi, que desde hace semanas vienen conversando con los intendentes sobre las líneas de acción que desplegarán.

El tema será discutido este jueves durante el asado que Orsi compartirá con los jefes departamentales en la estancia de Anchorena, y fue el principal asunto de intercambio en la comparecencia de las autoridades de Presidencia en el Senado por la Rendición de Cuentas.

Los legisladores nacionalistas Javier García, Sergio Botana y Sebastián da Silva aprovecharon la ocasión para preguntarle al secretario Alejandro Sánchez acerca de los planes que tenía el gobierno y enfatizaron en que era muy importante anticiparse a que ocurrieran los hechos disponiendo recursos pero también organizando la logística a implementar para cuando sea necesario evacuar gente.

Las inundaciones de 2015: el antecedente que miran en el gobierno para prevenir los efectos de El Niño en los próximos meses

Las consultas se concentraron en cómo se usarán los créditos por más de US$ 500 millones que el país dispone de organismos multilaterales y los apoyos que habrá para viviendas, producción y asuntos sociales.

“Considero que deberíamos empezar a invertir una parte de esos US$ 575 millones para prevenir el fenómeno que se viene”, señaló Botana y planteó que se podría arreglar el “desagüe de algunas ciudades” para “tenerlos prontos y que después no sean un dolor de cabeza en algunos pueblos que están al lado de corrientes de agua”. “Estoy pensando en Durazno, en Melo y en todos los que están al lado del río Uruguay”, agregó.

A su vez, Da Silva dijo que debían destinarse “gomones de la Prefectura” para ir a Bella Unión, Salto, Paysandú, Río Negro y Mercedes porque es donde van a aparecer los problemas y que el manejo de las represas será fundamental para evitar consecuencias. “A mi entender, hoy habría que largar agua abiertamente esperando vaciar todo eso”, agregó antes de repasar cómo impactará en diferentes rubros como la ganadería y la agricultura no solo desde el punto de vista productivo sino también sanitario. “El Niño mata por infarto; La Niña mata por cáncer. La Niña con tratamiento se puede salvar de la sequía, El Niño no, se lleva todo”, sentenció.

Sánchez respondió que el episodio “va a ser bastante importante” y que los antecedentes que está teniendo en cuenta el Poder Ejecutivo son las inundaciones de 1997-1998, las de 2015-2016 y las de 2023-2024.

“Cuando se mira el contexto en general se puede observar que se va hacia un proceso que va a ser más intenso, y desde hace ya treinta días se armaron ocho equipos que están trabajando en la previsión de lo que será la respuesta que dará el país”, dijo.

Cada una de las comisiones viene evaluando y previendo los recursos que se necesitarán. El primer eje es vulnerabilidad social, accesibilidad y convivencia; el segundo eje es salud, continuidad asistencial y vigilancia epidemiológica; el tercero es seguridad, rescate y logística de evacuación; el cuarto es infancia, adolescencia y nutrición; el quinto es infraestructura, redes y servicios esenciales; el sexto es monitoreo hidrometereológico y coordinación nacional y binacional; el séptimo es gestión de información, monitoreo de la situación y comunicación para la toma de decisiones.

“Va a haber un comando central a la hora de tomar decisiones y de informar a la población porque, como todos sabemos, este tipo de eventos generan mucha preocupación, mucho miedo y muchos problemas, por lo cual es bueno que haya un eje de comunicación acordado”, agregó y planteó que se debe alertar a la población sobre el impacto que tiene el fenómeno y sus efectos, pero “no generar alarma pública, sino hacerlo de manera organizada y coherente”.

La hipótesis de mínima del gobierno es que habrá 25 mil desplazados y 5 mil personas evacuadas. La previsión es que haya lluvias acumuladas cada 30 días de 500 milímetros en estos tres meses y que más de 6 mil viviendas pueden verse afectadas.

“Ya tenemos estimados los costos de prestación directa, desde los kits de limpieza, pasando por los colchones, las camas y la alimentación para esta contingencia de las personas evacuadas. Eso ya está todo presupuestado y establecido”, dijo Sánchez sin detallar los números.

El secretario de la Presidencia agregó que la “cantidad de recursos implicados va en función del nivel de la emergencia que tengamos en cada uno de los territorios” y que “en función de los daños” habrá que “reorientar un conjunto de recursos”. “Uno tiene un presupuesto nacional establecido en términos de criterios de inversión y de acción en los distintos incisos, pero si se rompen 20 o 30 puentes, vamos a tener que redireccionar recursos para eso”, subrayó y reiteró que estaban trabajando “con las intendencias para tomar decisiones previas”.

En este sentido, anunció que la Comisión Sectorial de Descentralización autorizó un incremento del 50 % de los Fondos de Desarrollo del Interior para tareas de mantenimiento de las intendencias de cara a “El Niño”. “Esto se habilitó recientemente para que los gobiernos departamentales ya tuvieran los recursos disponibles del Fondo de Desarrollo del Interior, que ascienden a US$ 40 millones a efectos de poder atender estas cuestiones”, dijo.

Respecto a los créditos de los organismos multilaterales, el jerarca planteó que son “para desastres naturales y en la medida en que se ocasionen”. “Nosotros no podemos disponer de esos recursos ni tomar efectivamente estos créditos hasta que no sucedan determinados episodios”, dijo.

Tras esto, Botana planteó que “no estaría mal” tener una conversación con los organismos –CAF y BID– para “tratar de utilizar esos recursos, porque, en definitiva, lo que mitiguemos de daño de alguna manera es inversión y, por lo general, son obras que vamos a tener que hacer sí o sí un poco más adelante”. “Me parece bueno habilitar el uso de esos recursos para la emergencia. Obviamente, contarán con nuestro respaldo si es que hay que hacer algo desde el punto de vista legislativo”.

Como el intercambio se iba de la discusión de la Rendición de Cuentas, legisladores del Frente Amplio plantearon la posibilidad de citar a Sánchez y el equipo de Presidencia a una sesión de la comisión de Hacienda el jueves 17 para hablar específicamente del tema, algo que quedó a coordinarse aunque Botana pidió actuar y no caer en el “reunionismo de izquierda”.