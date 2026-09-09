Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Montevideo City Torque se jugará este jueves 10 de setiembre a la hora 21.30 y será transmitido en vivo por DSports y DGO.

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El encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el jueves 10 de setiembre . El escenario elegido para este primer cruce es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco, Perú, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

El partido de vuelta para definir la llave y el pase a las semifinales se jugará exactamente una semana después, el jueves 17 de setiembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.

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El pitazo inicial está programado para la hora 21.30 .

Para tener en cuenta según la ubicación geográfica, el cronograma es el siguiente:

19:30 horas: Perú, Colombia y Ecuador.

Perú, Colombia y Ecuador. 20:30 horas: Chile, Bolivia y Venezuela.

Chile, Bolivia y Venezuela. 21:30 horas: Uruguay, Argentina y Brasil.

¿Dónde ver en vivo Cienciano vs Montevideo City Torque?

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la Copa Sudamericana, los derechos de transmisión televisiva para el continente pertenecen a la cadena DSports. Asimismo, el encuentro se podrá seguir en vivo a través de streaming mediante la plataforma DGO.

Cómo llegan los equipos a los cuartos de final

Ambos clubes se han consolidado como las grandes revelaciones del certamen continental y buscarán dar el primer paso hacia las semifinales:

Cienciano: El equipo peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, llega con un fuerte envión anímico tras eliminar al vigente campeón, Lanús, y golear históricamente a Botafogo de Brasil por 6-1 en la altura de Cusco durante los octavos de final. El conjunto imperial busca repetir la hazaña de 2003, año en el que se coronó campeón del torneo.

El equipo peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, llega con un fuerte envión anímico tras eliminar al vigente campeón, Lanús, y golear históricamente a Botafogo de Brasil por 6-1 en la altura de Cusco durante los octavos de final. El conjunto imperial busca repetir la hazaña de 2003, año en el que se coronó campeón del torneo. Montevideo City Torque: El equipo bajo la conducción técnica de Marcelo Méndez, superó la fase de grupos dejando atrás a Gremio de Porto Alegre y viene de eliminar al argentino Tigre con un marcador global de 3-1 en los octavos de final. El plantel uruguayo viajó con anticipación a Lima para realizar entrenamientos previos antes de subir a la altura de Cusco.

Autoridades del partido

La Conmebol designó una terna arbitral brasileña para impartir justicia en este encuentro de ida: