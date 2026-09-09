Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
8°C
cielo claro
Jueves:
Mín  10°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Copa Libertadores / COPA SUDAMERICANA

Cienciano vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El equipo de Marcelo Méndez visita la altura de Cusco en un encuentro de alto riesgo

9 de septiembre de 2026 5:00 hs
Montevideo City Torque

Montevideo City Torque

Foto: Gastón Britos/Focouy

El partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Cienciano y Montevideo City Torque se jugará este jueves 10 de setiembre a la hora 21.30 y será transmitido en vivo por DSports y DGO.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque?

El encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el jueves 10 de setiembre. El escenario elegido para este primer cruce es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad de Cusco, Perú, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

El partido de vuelta para definir la llave y el pase a las semifinales se jugará exactamente una semana después, el jueves 17 de setiembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Más noticias

La brutal falta del hijo de Mark Van Bommel que provocó una lesión pulmonar: "Es un intento de asesinato"; mirá el video

El insólito gol que convirtió Federico Valverde para Real Madrid vs Inter de Milán por la Champions League; mirá el video

¿A qué hora juegan Cienciano vs Montevideo City Torque?

El pitazo inicial está programado para la hora 21.30.

Para tener en cuenta según la ubicación geográfica, el cronograma es el siguiente:

  • 19:30 horas: Perú, Colombia y Ecuador.
  • 20:30 horas: Chile, Bolivia y Venezuela.
  • 21:30 horas: Uruguay, Argentina y Brasil.

¿Dónde ver en vivo Cienciano vs Montevideo City Torque?

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la Copa Sudamericana, los derechos de transmisión televisiva para el continente pertenecen a la cadena DSports. Asimismo, el encuentro se podrá seguir en vivo a través de streaming mediante la plataforma DGO.

Cómo llegan los equipos a los cuartos de final

Ambos clubes se han consolidado como las grandes revelaciones del certamen continental y buscarán dar el primer paso hacia las semifinales:

  • Cienciano: El equipo peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, llega con un fuerte envión anímico tras eliminar al vigente campeón, Lanús, y golear históricamente a Botafogo de Brasil por 6-1 en la altura de Cusco durante los octavos de final. El conjunto imperial busca repetir la hazaña de 2003, año en el que se coronó campeón del torneo.
  • Montevideo City Torque: El equipo bajo la conducción técnica de Marcelo Méndez, superó la fase de grupos dejando atrás a Gremio de Porto Alegre y viene de eliminar al argentino Tigre con un marcador global de 3-1 en los octavos de final. El plantel uruguayo viajó con anticipación a Lima para realizar entrenamientos previos antes de subir a la altura de Cusco.

Autoridades del partido

La Conmebol designó una terna arbitral brasileña para impartir justicia en este encuentro de ida:

  • Árbitro principal: Wilton Pereira Sampaio.
  • Asistentes: Danilo Manis y Bruno Boschilia.
  • Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli.
  • VAR: Pablo Goncalves.

Las más leídas

"Viajó para servir como cocinero pero terminó siendo enviado al frente de batalla": familia de uruguayo en Rusia pide confirmar su muerte y repatriar el cuerpo

Reforma del transporte: IM anunció "afectación bien importante" en el tránsito durante 18 meses y adelantó las obras que podrían iniciar este año

Entradas a la Expo Rural del Prado: los precios, las bonificaciones y el acceso a Plaza Prado

Buquebus presentó un recurso ante el MTOP pidiendo que anule autorización a Colonia Express para operar ruta Montevideo Buenos Aires

Temas

Montevideo City Torque Copa Sudamericana Cienciano Marcelo Méndez

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos