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La razón por la que Danielo Núñez decidió renunciar a Cerro Largo como técnico es estrictamente para recuperarse de una enfermedad que padeció

El entrenador arachán decidió dar un paso al costado en las últimas horas tras la derrota ante Montevideo City Torque por el Torneo Clausura

6 de septiembre de 2026 12:32 hs
Danielo Núñez

Danielo Núñez

Pablo Porciúncula / AFP

Danielo Núñez cerró una nueva etapa al frente de Cerro Largo tras la caída por 2-1 ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa por la quinta fecha del Torneo Clausura. El experimentado director técnico de 61 años tomó la determinación de alejarse del cargo luego de una racha adversa de siete partidos sin conocer la victoria.

Sin embargo, el factor determinante para dar un paso al costado estuvo directamente ligado a su salud, según informó una fuente del club arachán a Referí.

Un técnico con mucha historia en Cerro Largo

En aquella oportunidad, el asistente de Danielo Núñez, Ignacio Ordóñez asumió de forma interina la conducción técnica del primer equipo entre mayo y agosto, logrando una cosecha de tres triunfos, tres empates y una sola derrota en siete cotejos disputados con Cerro Largo.

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Núñez había concretado su esperado retorno a la dirección técnica en la segunda jornada del Torneo Clausura, en la que el conjunto arachán rescató un empate 1-1 frente a Wanderers en el Parque Viera.

No obstante, en esta breve reaparición de cinco encuentros entre el torneo local y la Copa AUF Uruguay, el equipo acumuló tres empates y dos derrotas.

Ante la sobreexigencia y buscando priorizar su bienestar físico, el entrenador optó por priorizar su recuperación personal y dar por concluida su gestión en el club de Melo.

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