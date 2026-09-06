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El abrazo del gol: Ruglio destacó con un gesto la confianza de Diego Aguirre en Matías Arezo tras la goleada de Peñarol

El presidente de los carboneros se expresó luego del triunfo del equipo ante Danubio en Jardines por el Torneo Clausura

6 de septiembre de 2026 11:01 hs
Ignacio Ruglio&nbsp;

Ignacio Ruglio 

Foto: Gastón Britos/Focouy

El triunfo de Peñarol ante Danubio en Jardines del Hipódromo por la quinta fecha del Torneo Clausura por 4-0 sobre Danubio no solo dejó tres puntos clave y una contundente goleada en la tabla, sino también postales de fuerte unión interna.

Una de las más significativas la protagonizó el propio presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, quien recurrió a su estado de Whatsapp para dejar un claro mensaje de respaldo y celebración hacia el plantel.

La publicación de Ignacio Ruglio luego de la goleada de Peñarol

Ignacio Ruglio compartió una emotiva foto del abrazo entre el director técnico Diego Aguirre y el delantero Matías Arezo.

La imagen sintetizó el desahogo del atacante, quien se reencontró con el gol al marcar por duplicado frente a Danubio tras atravesar una racha de varios partidos sin poder convertir.

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El gesto de mandamás aurinegro en sus redes reafirmó la sintonía del vestuario y el valor de la confianza en los momentos de sequía.

El estado de Whatsapp de Ignacio Ruglio, que mostr&oacute; el abrazo emotivo de Mat&iacute;as Arezo y Diego Aguirre

El estado de Whatsapp de Ignacio Ruglio, que mostró el abrazo emotivo de Matías Arezo y Diego Aguirre

Tras el pitazo final, fue el propio Diego Aguirre quien reveló la premonición que le había transmitido al goleador en la previa del encuentro. El entrenador le había asegurado que en Jardines del Hipódromo "se le iba a dar el gol e iba a volver a festejar un tanto propio", una muestra de apoyo que terminó traduciéndose de forma perfecta en la cancha.

La publicación del presidente reflejó la serenidad y la unión institucional de Peñarol en un tramo decisivo del campeonato -luego de un momento duro tras perder como local el clásico ante Nacional-, celebrando no solo la contundencia colectiva, sino también el ansiado destape de su goleador.

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