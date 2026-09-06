El gesto que agradecieron los padres de Isaac, un niño con síndrome de Wolf-Hirschhorn: "Tengo un niño muy feliz hoy; Ronald Araujo ¡qué tipazo!"

El zaguero Ronald Araujo fue resaltado por la familia del niño Isaac Karney, quien tiene el síndrome de Wolf-Hirschhorn, una condición que hace que se desarrolle a un ritmo distinto al de otros chicos de su edad, y le regaló su camiseta de Liverpool tras el triunfo ante Ipswich Town de visitantes por 2-0 por la tercera fecha de la Premier League, con una emotiva dedicatoria.

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Pese a los desafíos diarios, Isaac conmueve e inspira a miles gracias a su desbordante energía: toma clases de karate, adora cantar y demuestra un talento constante al tocar la guitarra y la batería, además de disfrutar cada concierto al que asiste, como ya informó Referí.

Se trata de un hincha muy querido por los propios futbolistas de Liverpool de Inglaterra.

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El comentario de los padres de Isaac por el gesto de Ronald Araujo

Los padres de Isaac Karney son quienes manejan sus propias redes sociales y este sábado escribieron un gesto que tuvo Ronald Araujo.

El uruguayo le regaló su camiseta de los reds que utilizó el pasado viernes al pequeño con una dedicatoria en inglés.

Traducida, la misma dice: "Para Isaac, con mucho amor. Nunca caminarás solo (lo que dice el himno de Liverpool). Bendiciones".

El comentario del padre de Isaac sobre el gesto de Ronald Araujo

Inmediatamente tras recibir el regalo, los padres de Isaac escribieron en Instagram a nombre de su hijo: "¡Tengo un niño muy FELIZ hoy! @ronaldaraujo_4 Qué tipazo"