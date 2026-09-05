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Así quedaron las tablas del Torneo Clausura, Anual y Descenso tras el triunfo de Peñarol ante Danubio y a la espera del complemento de la quinta fecha

En la Tabla Anual Peñarol pasó al frente y espera por Racing, que este domingo visita a Cerro

5 de septiembre de 2026 17:38 hs
Danubio vs Peñarol
Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol goleó 4-0 a Danubio en Jardines y volvió a sumar de a tres unidades en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual, en la que quedó como líder a la espera de lo que ocurra en el partido Cerro vs Racing de este domingo.

Los aurinegros tienen pendientes su partido ante Montevideo City Torque que fue reprogramado tras el problema con la red lumínica del Estadio Charrúa.

La jornada del sábado se cerraba con el partido Deportivo Maldonado vs Wanderers. El domingo Nacional recibe a Juventud y también juegan Central Español vs Defensor Sporting y Boston River vs Liverpool, líder exclusivo del Clausura. La etapa finaliza el lunes con el duelo Albion-Progreso.

Tabla del Torneo Clausura

En el Clausura, Peñarol sumó tres unidades y llegó a 7 puntos, mientras que Danubio se mantiene con 2. Lidera Torque que este viernes le ganó a Cerro Largo por 2-1.

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Tabla del Torneo Clausura

Tabla del Torneo Clausura

Tabla Anual

En la Tabla Anual, Peñarol pasó al frente con 50 puntos, uno más que Racing, que este domingo visita a Cerro.

Tabla del Descenso

En el Descenso, Danubio sigue penúltimo en uno de los tres puestos que bajan, con Progreso último y Cerro un escalón arriba.

Tabla del Descenso

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