La conmovedora reflexión de Luis Angulo tras sufrir una nueva lesión con Peñarol

El delantero colombiano de Peñarol , Luis Angulo, vivió una noche aciaga el pasado miércoles durante el cruce entre los carboneros y Atenas de San Carlos por la Copa AUF Uruguay, y en las últimas horas escribió un sentido mensaje en sus redes.

El delantero, quien debió abandonar el campo de juego en el segundo tiempo del encuentro disputado en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado -al igual que había sucedido en el primer período con Diego Laxalt y Facundo Batista-, encendió las alarmas en el cuerpo técnico carbonero tras sufrir una nueva lesión que lo marginó del trámite cuando el equipo buscaba sellar un nuevo triunfo por el certamen.

La imagen de Angulo retirándose del césped fernandino entre lágrimas reflejó la frustración de un futbolista golpeado por los imponderables físicos.

Tras el compromiso, Luis Angulo, de 20 años recurrió a sus redes sociales para volcar su sentir y enviar un mensaje de resiliencia a sus seguidores, acompañado por una fotografía captada en el preciso instante en que dejaba la cancha visiblemente conmovido.

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El mensaje de Luis Angulo

"Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea; pero sigue avanzando", escribió el extremo cafetero, citando la célebre frase sobre la superación personal para dejar en claro su compromiso de afrontar la recuperación y volver a vestir la camiseta aurinegra.

El cuerpo médico del club evalúa el alcance de la dolencia para precisar los plazos de rehabilitación del atacante, mientras que este viernes se conoció que en ese encuentro hubo un nuevo lesionado en el equipo de Diego Aguirre.

Mientras la sanidad define los pasos a seguir, la publicación de Angulo generó una ola de respaldo entre los hinchas de Peñarol, quienes expresaron su apoyo al delantero en este complejo momento deportivo.