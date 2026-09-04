La sede argentina de la Fundación Carlos Gardel busca probar que el cantante estudió en Buenos Aires y no en Montevideo: "Es todo falso"

La Fundación Internacional Sucesores de Carlos Gardel inició una convocatoria pública para encontrar fotografías, boletines, certificados y otros documentos que permitan respaldar su investigación sobre la infancia del cantante. La entidad con sede en Argentina , sostiene que el "Zorzal Criollo" estudió en una escuela de Buenos Aires y busca nuevos elementos que permitan confirmar esa hipótesis.

La investigación se concentra en la antigua Escuela Elemental N.º 2 del Distrito Escolar 6.º , ubicada en Libertad 455, en la Ciudad de Buenos Aires . El establecimiento fue creado en 1895 y funcionó hasta aproximadamente 1930. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la institución, Gardel habría ingresado allí en 1899.

El pedido apunta especialmente a familias que puedan conservar imágenes o papeles de antiguos alumnos. La intención es encontrar al menos otra fotografía del cantor en esa institución o algún boletín, certificado de promoción u otro registro que permita ampliar la documentación disponible.

El director ejecutivo de la Fundación Internacional Carlos Garde l, Walter Santoro , explicó en diálogo con Infobae que la convocatoria surgió a partir del análisis de una fotografía escolar en la que aparece el artista. La imagen había sido relacionada con un establecimiento educativo de Uruguay , pero el equipo sostiene que fue tomada en la antigua Escuela Elemental N.º 2 del Distrito Escolar 6.º, ubicada en Libertad 455, B uenos Aires .

"Hemos llegado a un punto de la investigación en el que necesitamos recurrir a la sociedad", afirmó Santoro. El pedido está dirigido especialmente a familias que puedan conservar fotografías, boletines, certificados de promoción u otros registros de personas que hayan concurrido a ese colegio durante el mismo período.

Uno de los puntos centrales del análisis es el edificio que aparece detrás de los alumnos. El investigador explicó que, en un primer momento, esa construcción había sido asociada con una institución de Montevideo. Sin embargo, posteriormente advirtió que sus características no eran exclusivas de Uruguay y que ese estilo también estaba presente en Buenos Aires y otras ciudades sudamericanas.

A partir de la comparación de planos y de la imagen, el equipo llegó a la conclusión de que el lugar sería la escuela de Libertad 455. Santoro afirmó, además, que cuentan con un certificado de estudios atribuido a Gardel, aunque no pudieron localizar otros registros en los organismos educativos consultados.

"Cuando llamo al Ministerio de Educación y a los diferentes lugares donde podía haber documentación de este colegio, no hay nada. Pero nosotros tenemos el certificado de estudios de Gardel de este colegio", continuó.

Fundación Internacional Carlos Gardel

El objetivo ahora es encontrar nuevos elementos que permitan contrastar esa evidencia. Una fotografía adicional, por ejemplo, podría aportar información sobre el edificio, la distribución de los alumnos o las personas que aparecen junto al cantante.

"Tiene que haber más fotos de estas", sostuvo el investigador. Y agregó: "Lo que estamos necesitando es una más, por lo menos una más. O un boletín o un certificado de promoción".

La búsqueda se vincula con una discusión histórica más amplia alrededor de los primeros años de Gardel. Su lugar de nacimiento es uno de los aspectos más debatidos de su biografía, con dos grandes posiciones que lo sitúan en Toulouse, Francia, o en Tacuarembó, Uruguay.

Facebook Fernando Alvarez

En ese contexto aparece también la escuela de la calle Durazno, en Montevideo, donde una placa señala que el artista estudió. Santoro rechazó esa versión y cuestionó la reconstrucción utilizada para identificar el establecimiento.

"Es todo falso", enfatizó al referirse a esa atribución. Luego sostuvo que la persona que realizó la proyección del edificio uruguayo no contaba con el plano original y que este habría sido reconstruido posteriormente para que coincidiera con la fotografía.

La tesis uruguayista sobre la infancia de Gardel

Placa homenaje de la Junta Departamental de Montevideo, dedicado a la memoria de Carlos Gardel, por su asistencia a la Escuela Urbana de Varones de Segundo Grado Nº 27. Gardelysusmonumentos.blogspot.com

Desde Uruguay, la hipótesis sobre la escolaridad montevideana de Gardel comenzó a tomar forma a partir de una fotografía de un grupo de alumnos. La investigadora argentina Martina Iñiguez analizó la construcción que aparece detrás de los niños y la vinculó con la antigua Escuela N.º 27 de Montevideo. El trabajo fue presentado ante la Comisión de Cultura del Parlamento uruguayo.

Un elemento clave apareció con el hallazgo del plano original del edificio. Iñiguez contó a El País que pudo cotejar ese documento con distintos sectores visibles en la fotografía y encontró coincidencias que respaldaban su planteo. Tiempo después, una vecina entregó otra toma que, de acuerdo con la investigadora, habría sido realizada en el mismo sector del inmueble.

El establecimiento funcionó entre fines del siglo XIX y comienzos del XX y estaba ubicado originalmente sobre la calle Durazno.

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La documentación también permitió conocer una dificultad para comprobar de manera directa la presencia del cantor. En aquella época, los libros de matrícula de la institución no registraban a los alumnos de forma individual, por lo que no existe allí una constancia nominal que permita identificar a Gardel.

La tesis cobró además una expresión institucional en Montevideo. En 2018, la Junta Departamental aprobó la colocación de una placa en el predio de Durazno 1476, donde actualmente funciona la Asociación Cultural Israelita Jaime Zhitlovsky. El texto indica que Carlos Gardel asistió allí a la Escuela Urbana de Varones de Segundo Grado N.º 27 entre 1891 y 1893.