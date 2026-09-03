Betis vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por mantener la punta de LaLiga de España

Federico Valverde en su debut como primer capitán de Real Madrid en el Bernabéu

El partido entre Betis y Real Madrid de Federico Valverde por la cuarta fecha de LaLiga de España se disputará este viernes 4 de setiembre a la hora 16 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

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¿Cuándo juegan Betis vs Real Madrid de Federico Valverde? El encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la temporada 2026-2027 de la Primera división española está programado para el viernes 4 de setiembre. En esta ocasión, el equipo sevillano oficiará de local en el Estadio La Cartuja de Sevilla, recinto que utiliza de forma provisional debido a las obras de remodelación que se llevan a cabo en su habitual casa, el Benito Villamarín.

¿A qué hora juegan Betis vs Real Madrid de Federico Valverde? El pitazo inicial está fijado para la hora 16 (21:00 horas locales de España). A continuación, el detalle del horario para otros países de la región:

Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00 horas.

16:00 horas. Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas.

15:00 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 horas.

14:00 horas. México: 13:00 horas. ¿Dónde ver en vivo Betis vs Real Madrid de Federico Valverde? Para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica, los derechos de televisación del torneo español pertenecen a la cadena deportiva ESPN. Por lo tanto, el partido se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN en los distintos operadores de cable. Además, el encuentro estará disponible de forma online mediante la plataforma de streaming Disney+.