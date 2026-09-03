Betis vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por mantener la punta de LaLiga de España

El partido entre Betis y Real Madrid de Federico Valverde por la cuarta fecha de LaLiga de España se disputará este viernes 4 de setiembre a la hora 16 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
¿Cuándo juegan Betis vs Real Madrid de Federico Valverde?
El encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la temporada 2026-2027 de la Primera división española está programado para el viernes 4 de setiembre. En esta ocasión, el equipo sevillano oficiará de local en el Estadio La Cartuja de Sevilla, recinto que utiliza de forma provisional debido a las obras de remodelación que se llevan a cabo en su habitual casa, el Benito Villamarín.
¿A qué hora juegan Betis vs Real Madrid de Federico Valverde?
El pitazo inicial está fijado para la hora 16 (21:00 horas locales de España). A continuación, el detalle del horario para otros países de la región:
- Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00 horas.
- Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 15:00 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 14:00 horas.
- México: 13:00 horas.
¿Dónde ver en vivo Betis vs Real Madrid de Federico Valverde?
Para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica, los derechos de televisación del torneo español pertenecen a la cadena deportiva ESPN. Por lo tanto, el partido se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN en los distintos operadores de cable. Además, el encuentro estará disponible de forma online mediante la plataforma de streaming Disney+.
Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones
El inicio de la temporada 2026/2027 muestra realidades diferentes para ambos conjuntos, lo que añade atractivo al cruce en territorio andaluz.
- Real Madrid: El equipo dirigido por José Mourinho llega con puntaje ideal. Suma nueve puntos en tres presentaciones, ubicándose en lo más alto de la tabla de posiciones. En su último partido, el conjunto merengue goleó 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu, con actuaciones destacadas de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.
- Real Betis: El elenco comandado por Manuel Pellegrini acumula seis unidades, producto de dos victorias iniciales (ante Real Sociedad y Valencia) y una reciente derrota. En la tercera jornada, el equipo verdiblanco cayó 5-2 en su visita al Levante, por lo que buscará recuperar su solidez defensiva ante su público.
El historial reciente entre ambos equipos en la ciudad de Sevilla marca una tendencia de partidos sumamente disputados, con varios empates en las últimas temporadas, lo que anticipa un duelo parejo para esta cuarta fecha del campeonato español.