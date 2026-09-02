Las fuertes repercusiones que tuvieron en la prensa mundial las duras declaraciones de Darwin Núñez tras seis meses sin jugar

Las declaraciones de Darwin Núñez tras su impactante estreno goleador en Al-Diriyah generaron un amplio eco en la prensa deportiva internacional. Tras jugar su segundo partido y anotar un brillante doblete frente a Al-Ettifaq al que vencieron de visitantes 3-1 por la Saudi Pro League, el delantero uruguayo rompió el silencio sobre el ostracismo que padeció en Al-Hilal, calificando esos meses como una prueba que "no le desearía a nadie".

Como informó este domingo Referí, el futbolista de la selección uruguaya habló sin tapujos en una nota que le realizó la televisión de Arabia Saudita luego del triunfo.

"Estoy feliz de volver a competir, porque los últimos seis meses han sido duros para mí y mi familia, sin poder competir. Y no le deseo eso jamás a un jugador porque al final queremos competir, jugar, ser felices", comenzó diciendo Darwin Núñez.

Y prosiguió: "Pasé ese momento difícil y gracias a mi familia que siempre estuvo ahí, apoyándome en cada momento, Cada día de trabajo intentaba ir feliz, dar lo mejor de mí, por más que no pudiera competir, tratando de ayudar al equipo".

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La impactante cifra que gastaron los clubes de la Premier League de Inglaterra en este período de pases, que superó a las otras cuatro grandes ligas de Europa juntas

"Hoy estoy acá, feliz de volver a competir, de poder anotar de nuevo. Me quedaba feliz por un gol, pero estoy muy feliz por los dos goles. Quiero felicitar al equipo por la entrega y más con este calor que es un poco difícil de jugar", sostuvo el delantero.

Y continuó: "Gracias a mi familia, mi mujer y a mis hijos que siempre estuvieron conmigo, que no me dejaron caer en ese momento. Fue difícil, pero siempre dije que después de la tormenta siempre sale el sol y hoy estoy compitiendo acá y feliz y es lo que me importa en este momento".

Las repercusiones que tuvieron las palabras de Darwin Núñez en el mundo

Plataformas de alcance global como OneFootball replicaron las palabras de Darwin Núñez, subrayando el duro período de inactividad que atravesó debido al límite de cupos de extranjeros impuesto en su anterior club, con la llegada de Karim Benzema quien hace horas, se despidió de Al-Hilal tras seis meses, cuando aún tenía contrato.

Los análisis en OneFootball catalogan este paso en préstamo al recién ascendido Al-Diriyah como el inicio de un "camino de redención" deportiva, valorando la contundencia de sus palabras al destapar la interna y la falta de minutos en el fútbol saudí.

Por su parte, el diario deportivo español Marca hizo foco en el fuerte contraste entre la inactividad que vivió el atacante bajo las órdenes de Simone Inzaghi en Al-Hilal y su inmediato resurgimiento goleador.

En el análisis de los medios europeos se resalta cómo la figura uruguaya necesitó apenas un par de apariciones con Al-Diriyah para recuperar el protagonismo, posicionándose de nuevo entre los nombres propios a seguir en la liga saudí y transformando su crudo desahogo en la noticia del día.

A su vez, la Revista Placar, la más importante del deporte en Brasil, pone el foco en el notable contraste entre el tramo final del atacante uruguayo en el Al-Hilal y su inmediato resurgimiento en Al-Diriyah.

El análisis del medio brasileño aborda el tema desde varios ejes centrales: destaca la frustración vivida por el jugador al pasar seis meses prácticamente sin margen de juego ni rodaje. Subrayan que, para un profesional de su nivel, la falta de minutos en la cancha representa la etapa más compleja de su carrera, valorando el sostén de su entorno cercano para atravesarla.