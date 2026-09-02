El comunicado de Danubio tras la agresión de hinchas a jugadores en el partido ante Torque y su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer el hecho

Danubio Fútbol Club manifestó su repudio a las agresiones que sufrieron jugadores del equipo de parte de hinchas franjeados en el partido ante Montevideo City Torque este martes a la noche en el Estadio Charrúa por la Copa AUF Uruguay.

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Este miércoles, la Comisión Directiva del club emitió un comunicado en el que “manifiesta su total y absoluto rechazo a los hechos ocurridos el 1° de setiembre en el Estadio Charrúa, durante el encuentro frente a Montevideo City Torque”.

“Nuestra institución condena cualquier forma de violencia y todo comportamiento que atente contra la integridad de las personas y los valores que debe representar el fútbol”, indicaron.

Además, señalaron su voluntad a colaborar con las autoridades. “Danubio reafirma su compromiso con el respeto, la convivencia y el juego limpio, y se pone a disposición de las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido”.

Mutual de Futbolistas adelantó su reunión tras los incidentes de Danubio y analiza si para el fútbol, con un antecedente reciente y en día de partidos por Copa AUF Uruguay

Hinchas de Danubio invadieron la cancha y agredieron a los futbolistas en la derrota ante Torque por la Copa AUF Uruguay; la Mutual analiza si para o no el fútbol

“La violencia no representa a Danubio Fútbol Club”, destacaron.

Los hechos ocurrieron este martes en los segundos finales del partido Montevideo City Torque vs Danubio, cuando hinchas franjeados ingresaron a la cancha a agredir a jugadores de su propio equipo.

Fue en el Estadio Charrúa, cuando los de Maroñas perdían por 2-0, una nueva derrota en un mal momento deportivo del equipo que busca zafar del descenso.

La COPA URUGUAY señoras y señores pic.twitter.com/WG1mpR7SUH — elcepilloentanga (@cangrejososmalo) September 2, 2026

Hinchas franjeados saltaron de la tribuna a la cancha e ingresaron para agredir jugadores, lo que llevó a una reacción del golero Kevin Martínez, quien defendió a sus compañeros.

Ante este nuevo episodio de violencia, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales analizaba este miércoles tomar medidas al respecto.