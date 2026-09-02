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El comunicado de Danubio tras la agresión de hinchas a jugadores en el partido ante Torque y su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer el hecho

“La violencia no representa a Danubio Fútbol Club”, destacaron desde la institución de Maroñas

2 de septiembre de 2026 12:34 hs

Este miércoles, la Comisión Directiva del club emitió un comunicado en el que “manifiesta su total y absoluto rechazo a los hechos ocurridos el 1° de setiembre en el Estadio Charrúa, durante el encuentro frente a Montevideo City Torque”.

Kevin Rodríguez, arquero de Danubio

Kevin Rodríguez, arquero de Danubio

“Nuestra institución condena cualquier forma de violencia y todo comportamiento que atente contra la integridad de las personas y los valores que debe representar el fútbol”, indicaron.

Además, señalaron su voluntad a colaborar con las autoridades. “Danubio reafirma su compromiso con el respeto, la convivencia y el juego limpio, y se pone a disposición de las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido”.

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“La violencia no representa a Danubio Fútbol Club”, destacaron.

Los hechos ocurrieron este martes en los segundos finales del partido Montevideo City Torque vs Danubio, cuando hinchas franjeados ingresaron a la cancha a agredir a jugadores de su propio equipo.

Fue en el Estadio Charrúa, cuando los de Maroñas perdían por 2-0, una nueva derrota en un mal momento deportivo del equipo que busca zafar del descenso.

Hinchas franjeados saltaron de la tribuna a la cancha e ingresaron para agredir jugadores, lo que llevó a una reacción del golero Kevin Martínez, quien defendió a sus compañeros.

Ante este nuevo episodio de violencia, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales analizaba este miércoles tomar medidas al respecto.

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