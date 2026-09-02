Los detalles de la sanción de 13 semanas a Joaquín Myszka tras la sanción en Uruguay Chile en rugby: acción imprudente, lesión grave y pedido de disculpas

El fallo por la sanción de 13 partidos a Joaquín Myszka , el jugador uruguayo que lesionó al chileno Emilio Shea en el partido entre Chile XV y Uruguay XV por la Americas Rugby Championship , estableció una sanción inicial de 26 partidos , aunque reducida luego al 50% por factores mitigantes , fundamentalmente el arrepentimiento del jugador, el pedido de disculpas a su colega lesionado y la foja limpia del sancionado.

El fallo del oficial judicial independiente designado por Sudamérica Rugby, informado el martes a las partes, sostiene que el jugador admitió el hecho y mostró arrepentimiento . Dijo que le pidió disculpas a Shea en la ambulancia y luego se comunicó por whatsapp para solicitarle ir a verlo al hospital . El informe también sostiene que, en el medio de la gresca, el jugador se desentendió de la pelea y fue a verificar el estado de Shea.

El jugador explicó su accionar en la audiencia: dijo que bajó la cabeza para tacklear y en ese momento perdió la referencia de que su rival ya había realizado el pase. Admitió que se trató de una acción peligrosa por lo tardío del tackle .

A su vez, la delegación uruguaya, a cargo de Santiago Slinger, expresó su opinión de que fue una acción imprudente pero no intencional . Dijo que el tackle no fue sin los brazos , como estableció el referee en su informe, sino que fue tardío , lo que de todos modos no modifica el hecho de que es un tackle peligroso , ni la gravedad de la situación. El oficial judicial estuvo de acuerdo con ese análisis .

Una vergüenza todo lo que acaba de pasar entre Chile y Uruguay. Primero el tackle a destiempo a la rodilla de Myzska a Shea. Ojalá no lo haya lesionado feo Luego pelea generalizada Luego los capitanes que se siguen insultando, se suma Dotti, roja a los 2 cap Todo en una cancha… pic.twitter.com/ma2kwhKmm1

Salió la sanción por la pelea del Chile-Uruguay en rugby: a Joaquín Myszka le dieron 13 fechas

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El informe del oficial judicial, Dr. Carlos Peña, sostuvo que, considerando el efecto de la conducta del jugador (una lesión muy grave a su oponente), el rango de gravedad debería considerarse en el nivel superior, que establece un mínimo de 10 partidos. También consideró que no podría dársele el mínimo de sanción ni tampoco el máximo (52 semanas), por lo que lo fijó en un punto medio de 26 semanas.

Tomando en cuenta los atenuantes (foja limpia del jugador, arrepentimiento) decidió bajar 50% la sanción original para dejarla en 13 semanas, lo que equivale a todos los partidos que le quedan al jugador en el año (12) y uno más a fijar. El hecho de que no pueda jugar en el resto del año fue destacado en el fallo.

En la práctica el jugador podrá volver a la actividad en en febrero de 2027, en la segunda fecha del Super Rugby Américas.

A su vez, el falló da más detalles de la lesión de Shea

Rotura completa en el segmento proximal del ligamento cruzado anterior.

Rotura completa del segmento proximal del ligamento cruzado posterior.

Rotura completa del segmento distal del ligamento colateral medial.

Esguince de alto grado del ligamento patelofemoral medial

Lesión meniscocapsular del cuerno posterior del menisco interno (lesión tipo RAMP)

Desgarro en el cuerno posterior/raiz posterior del menisco externo.

Dada la severidad de la lesión, se estima un retorno al deporte de al menos 10-12 meses desde el momento de la cirugía.

Las partes tienen 24 horas para apelar el fallo, que en ese caso pasaría a un oficial judicial de apelación. Todo el proceso es independiente a Sudamérica Rugby.

Además de la sanción a Myszka, los capitanes Lucas Bianchi y Clemente Saavedra fueron sancionados por tres partidos, mientras que el uruguayo Ignacio Dotti fue sancionado por dos partidos.