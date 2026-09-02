Murió Aldo Guerrini, histórico dirigente socialista y uno de los asesores más cercanos de Tabaré Vázquez

En las últimas horas el Partido Socialista del Uruguay informó la muerte de Aldo Guerrini , histórico dirigente de esa fuerza política y uno de los asesores más cercanos del expresidente Tabaré Vázquez durante su primer gobierno, entre 2005 y 2010.

"Con dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido compañero Aldo Guerrini", expresó el Partido Socialista a través de su cuenta de X.

Guerrini comenzó su militancia en el Partido Socialista en 1967 y tuvo una extensa trayectoria política que incluyó la resistencia a la dictadura desde la clandestinidad, el exilio y su posterior regreso a Uruguay con la recuperación democrática.

Con dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido compañero Aldo Guerrini. Aldo se afilió al Partido en el 67, después de haber leído Por un Socialismo Nacional, y desde entonces no paró. Militó en la Juventud Socialista, integró las brigadas universitarias que impulsaba… pic.twitter.com/GufKTiM0PC

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"Aldo se afilió al Partido en el 67, después de haber leído Por un Socialismo Nacional, y desde entonces no paró. Militó en la Juventud Socialista, integró las brigadas universitarias que impulsaba Ramón Martínez y militó codo a codo con el querido Polo Gargano", señaló el partido.

El papel de Aldo Guerrini durante la dictadura

Guerrini llegó a ocupar la Secretaría General del Partido Socialista durante la dictadura y tuvo un papel en el mantenimiento de la organización política en la clandestinidad.

"Fue dirigente histórico de nuestro Partido, Secretario General durante la dictadura, sostuvo la organización en la clandestinidad cuando había que resistir con lo que hubiera, y después partió al exilio. Volvió con la democracia y siguió militando. Fue uno de los constructores de la Democracia sobre Nuevas Bases, ese documento que nació resistiendo a la dictadura y que todavía hoy nos sigue orientando", expresó el Partido Socialista.

Tras regresar al país con la recuperación democrática, Guerrini continuó vinculado a la actividad política y partidaria.

Guerrini y su vínculo con Tabaré Vázquez

Junto con Reinaldo Apolo "Polo" Gargano, Guerrini integró el círculo de asesores más cercanos de Tabaré Vázquez durante su primera Presidencia, entre 2005 y 2010, período que marcó la llegada por primera vez del Frente Amplio al gobierno nacional.

"Hoy es un día triste para el Partido Socialista", expresó la fuerza política al despedir al histórico dirigente. "A sus amigos y amigas, a su familia, a sus compañeras y compañeros, les mandamos un abrazo bien apretado", agregó.

El velatorio de Aldo Guerrini se realiza este miércoles de 09:00 a 13:00 en la sala 301 de Martinelli.