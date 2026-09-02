Estudiantes de Medicina paran 24 horas tras el intento de femicidio en la facultad: habrá una movilización

La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM) convocó a un paro estudiantil de 24 horas para este miércoles 2 de setiembre , luego del intento de femicidio ocurrido el martes en el edificio anexo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).

La medida fue resuelta en una asamblea estudiantil extraordinaria, en la que 558 de los 739 participantes votaron a favor del paro . Además, los estudiantes convocaron a una movilización en la Facultad de Medicina a las 17:00 y desde las 14:00 realizarán intervenciones en pasacalles.

En un comunicado divulgado en la noche del martes, las organizaciones estudiantiles expresaron su “profunda preocupación, solidaridad y acompañamiento” ante lo ocurrido y señalaron que el ataque “pone de manifiesto de la manera más cruel la falta de ambientes seguros para poder ingresar, mantener y disfrutar nuestra formación”.

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El gremio cuestionó la respuesta de la institución ante las situaciones de violencia de género. “Hoy más que nunca queda en evidencia que la institución falló en proteger a una compañera. La violencia, y particularmente la violencia basada en género, atraviesa nuestra sociedad y nuestras instituciones”, sostuvo el comunicado.

Los estudiantes también cuestionaron la cobertura mediática del ataque. “Rechazamos el sensacionalismo de los medios que difundieron fotografías, videos, nombres, antecedentes, diagnósticos y otros datos sensibles, así como la circulación de rumores y especulaciones que solo logran profundizar el daño sobre aquellas que atraviesan situaciones de violencia”, señalaron. En ese sentido, remarcaron que “informar no debe significar vulnerar y revictimizar a quienes fueron afectadas”.

La asociación planteó además que la respuesta de las autoridades universitarias no puede producirse únicamente después de ocurridos los hechos. “La universidad debe promover y articular de forma operativa las herramientas y recursos necesarios para prevenir, acompañar y actuar de forma asertiva”, reclamaron.

En ese marco, llamaron a no regresar este miércoles a los espacios de estudio “como si no hubiese pasado nada” y consideraron que la situación requiere una “respuesta colectiva” y “no ser indiferentes”.

El comunicado cerró expresando solidaridad hacia “la estudiante afectada, su familia, sus seres queridos y todas las personas que vivieron esta horrible situación”.

“La violencia es estructural. Nuestra respuesta, colectiva”, concluyó.

Qué dijo la Udelar tras el ataque en la Facultad de Medicina

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República también se pronunció este miércoles y manifestó su “conmoción y solidaridad” con la estudiante agredida, su familia y la comunidad universitaria.

El organismo se comprometió a brindar “todas las herramientas a su alcance” para apoyar a la víctima y fortalecer, “mediante los caminos institucionales y colectivos correspondientes, las políticas que aborden de manera integral las situaciones de violencia basada en género, los problemas de salud mental, y todas las acciones necesarias para seguir construyendo espacios libres de violencias”.

Además, al igual que los estudiantes, el CDC llamó a evitar “la espectacularización del hecho y la revictimización”.

Para este miércoles 2 de setiembre, el organismo resolvió que la situación sea abordada en los espacios curriculares universitarios, acompañar la sesión del Consejo de la Facultad de Medicina prevista para las 10:00 y convocar a la Comisión Abierta de Equidad y Género a las 13:00.

Para el jueves 3 y viernes 4 de setiembre, el CDC encargó a los decanatos de todos los servicios universitarios la realización de talleres de reflexión y concientización, en coordinación con sus respectivas comisiones de género y comunicación.

También encomendó al rectorado coordinar con los espacios de género de la Udelar la elaboración de un plan de acción basado en las políticas y ordenanzas existentes y resolvió entrar en sesión permanente.