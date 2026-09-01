Una estudiante de 19 años fue apuñalada por otro joven en la Facultad de Medicina

Una estudiante de 19 años fue apuñalada por otro joven de su misma edad en el anexo de la Facultad de Medicina.
La víctima está fuera de peligro y fue trasladada a un centro de salud, mientras que el agresor —también de 19 años— está detenido.
Según informó Telemundo, la joven tiene varias heridas cortantes en la cara y en el abdomen.
La Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado en el que aseguró que la Policía llegó al lugar y encontró a la joven con "heridas de arma blanca y abundante sangrado". "Fue asistida por personal médico y trasladada para su atención", agregaron.
El agresor también es estudiante de la Facultad de Medicina.