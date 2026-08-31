La selección uruguaya de básquetbol se enfrenta a Puerto Rico desde la hora 20.10 en el Antel Arena en un partido fundamental de las Eliminatorias del Mundial de Catar 2027. Si la celeste gana, prácticamente dejará los boricuas con un pie afuera del torneo. El equipo de Gerardo Jauri viene de perder en casa contra Bahamas por lo que la victoria es impostergable.
Uruguay 27-20 Puerto Rico EN VIVO por las Eliminatorias de básquetbol: auspicioso primer cuarto de la celeste en el Antel Arena
Seguí en vivo el trascendente partido que Uruguay jugará con Puerto Rico desde la hora 20.10 en el Antel Arena por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027