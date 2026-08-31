Uruguay 27-20 Puerto Rico EN VIVO por las Eliminatorias de básquetbol: auspicioso primer cuarto de la celeste en el Antel Arena

¿Cuántos equipos clasifican a Uruguay?

En las Eliminatorias de América, se clasifican los tres primeros del grupo E y F y también el mejor cuarto.

Por ahora, Uruguay está en zona de clasificación directa, pero debe jugar ante Canadá dos veces y visitar después a Bahamas y Puerto Rico.

Uruguay no jugará contra Argentina y Panamá a los que enfrentó en primera fase. Con Argentina está 1-1 y en caso de igualdad tiene ventaja de puntos por los partidos entre sí. Con Panamá, que prácticamente no tiene chances, está 2-0.