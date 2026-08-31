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Uruguay 27-20 Puerto Rico EN VIVO por las Eliminatorias de básquetbol: auspicioso primer cuarto de la celeste en el Antel Arena

Seguí en vivo el trascendente partido que Uruguay jugará con Puerto Rico desde la hora 20.10 en el Antel Arena por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027

31 de agosto 2026 - 18:57hs
Uruguay

Uruguay

Foto: FIBA
Puerto Rico

Puerto Rico

Foto: FIBA

EN VIVO

La selección uruguaya de básquetbol se enfrenta a Puerto Rico desde la hora 20.10 en el Antel Arena en un partido fundamental de las Eliminatorias del Mundial de Catar 2027. Si la celeste gana, prácticamente dejará los boricuas con un pie afuera del torneo. El equipo de Gerardo Jauri viene de perder en casa contra Bahamas por lo que la victoria es impostergable.

El partido

Primer cuarto: Uruguay 27-20

Segundo cuarto:

Tercer cuarto:

Final:

Uruguay gana por 9: 36-27

Faltan 3'57'' y Jauri pide tiempo ante un triple de Puerto Rico que descontó la ventaja de 14 a 9 puntos.

Uruguay saca una buena ventaja

Gana Uruguay 31-22 en el arranque del segundo cuarto. González ya tuvo que pedir tiempo para Puerto Rico, pero la celeste domina con buena defensa y un perímetro muy encendido.

Muy buen primer cuarto de Uruguay: gana 27-20

Tras tres minutos complicados, Uruguay elevó el tono defensivo y redujo a Puerto Rico a 11 puntos en 7 minutos y eso le permitió empezar a fluir en ataque.

Uruguay metió 6 de 10 en triples acertando Fitipaldo 3 de 4.

Problemas con el vendaje de mano de Martín Rojas

Fracturado en la mano recientemente, Rojas jugó con un vendaje contra Bahamas y ahora salió a jugar con la misma protección, sin embargo, fue observador por los jueces que le dijeron que así no puede jugar.

Primer punto de Uruguay

Joaquín Rodríguez anota, con gran maniobra, el primer doble para Uruguay y luego le suma un triple.

Comenzó el partido entre Uruguay y Puerto Rico

Arranca el juego y con una hundida de Piñeiro, Puerto Rico gana 2-0.

El quinteto titular de Uruguay

Uruguay abre con Fitipaldo, Rodríguez, Taboada, Iglesias y Gómez.

El quinteto titular de Puerto Rico

Los boricuas inician con Alvarado, Stephen Thompson Jr., Isaiah Pineiro, Ethan Thompson y Ismael Romero.

El roster de Uruguay

Conforman el plantel de Uruguay que dirige Gerardo Jauri, Bruno Fitipaldo, Luciano Parodi, Joaquín Rodríguez, Santiago Véscovi, Joaquín Taboada, Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Gonzalo Iglesias, Martín Rojas, Nicolás Martínez, Pablo Gómez y Mateo Bianchi.

El roster de Puerto Rico

Jezreel De Jesús y José Alvarado son los bases, Stephen Thompson Jr., Gian Clavell, Alfonso Plummer e Ethan Thompson los ayuda bases, Isaiah Pineiro, Davon Reed y Daniel Rivera son los aleros, Ismael Romero el ala-pívot, y los pívots son George Conditt IV y Arnaldo Toro. Carlos González es el entrenador.

Alvarado viene de ser campeón de la NBA con los New York Knicks.

¿Cuántos equipos clasifican a Uruguay?

En las Eliminatorias de América, se clasifican los tres primeros del grupo E y F y también el mejor cuarto.

Por ahora, Uruguay está en zona de clasificación directa, pero debe jugar ante Canadá dos veces y visitar después a Bahamas y Puerto Rico.

Uruguay no jugará contra Argentina y Panamá a los que enfrentó en primera fase. Con Argentina está 1-1 y en caso de igualdad tiene ventaja de puntos por los partidos entre sí. Con Panamá, que prácticamente no tiene chances, está 2-0.

Tablas de posiciones de las Eliminatorias

Grupo F:

Canadá 7-0

Argentina 6-1

Uruguay 5-2

Bahamas 3-4

Puerto Rico y Panamá 2-5

Grupo E:

Estados Unidos y Brasil: 6-1

República Dominicana: 5-2

México 4-3

Colombia 3-4

Chile 2-5

Lo que dijeron los uruguayos tras la derrota contra Bahamas

Repasá en esta nota todo lo que dijeron los jugadores de Uruguay y el entrenador Gerardo Jauri tras la derrota de Uruguay ante Bahamas.

La terna arbitral para Uruguay vs Puerto Rico

El arbitraje contra Bahamas generó gran molestia en Uruguay. Este partido será arbitrado por Daniel García de Venezuela, Krishna Domínguez de México y Fernando Leite de Brasil.

Uruguay viene de perder con Bahamas

El jueves de la semana pasada, Uruguay perdió 103-94 contra Bahamas en el Antel Arena dejando pasar un punto muy importante para sumar en la tabla de posiciones en lo que fue la primera fecha de la segunda fase de las Eliminatorias.

Por dónde ver Uruguay vs Puerto Rico

Mirá en esta nota por dónde se ve el partido entre Uruguay y Puerto Rico.

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo del trascendente partido que Uruguay jugará contra Puerto Rico desde la hora 20.10.

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