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El imperio fuera de la cancha: el desglose de los negocios de Lionel Messi en tres continentes por unos US$ 1.000 millones

El astro confirmó este lunes su retiro de la selección argentina, aunque por ahora, seguirá jugando en Inter Miami, mientras maneja sus empresas

31 de agosto de 2026 19:00 hs
Messi

Lionel Messi anunció este lunes su adiós a la selección argentina y continuará jugando en Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, con el que tiene contrato hasta 2028.

Según un detallado informe publicado por Infobae, Lionel Messi construyó en paralelo a su carrera deportiva un vasto imperio empresarial con inversiones diversificadas en América del Norte, América del Sur y Europa, alcanzando un patrimonio estimado entre US$ 850 y 1.000 millones.

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Bienes raíces y hotelería en Europa

A través de la sociedad Limecu España 2010 y la cadena hotelera MIM Hotels (gestionada por Majestic Hotel Group), Lionel Messi posee establecimientos de lujo en destinos estratégicos de España como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret y Sotogrande, además de Andorra.

A su vez, Edificio Rostower centraliza desarrollos inmobiliarios y activos de alquiler residencial y comercial.

Inversiones deportivas en América y Europa

Su incursión en la propiedad de clubes abarca tres mercados: en América del Sur, fundó junto a Luis Suárez el Deportivo LSM en Uruguay.

En América del Norte, ostenta una participación accionaria con opción de compra sobre franquicias de la Major League Soccer (MLS) articulada desde su llegada a Inter Miami, y en Europa formalizó adquisiciones y participaciones directas en entidades del fútbol español como Cornellá.

Gastronomía, bebidas y moda

En el rubro gastronómico y entretenimiento destaca la firma de restauración y eventos LIO, con presencia en Ibiza, Londres y Mykonos.

En el sector de bebidas, el capitán lanzó su marca propia de hidratación, Más+ by Messi, junto a alianzas globales en vinos y gastronomía. En indumentaria, comercializa The Messi Store junto a MGO Global.

Tecnología y capital de riesgo

Desde Silicon Valley (Estados Unidos), opera Play Time Ventures, una firma de capital de riesgo enfocada en inversiones estratégicas en tecnología, sports tech, startups y videojuegos.

A este entramado de empresas propias se suma una cartera de patrocinios globales de primer nivel con marcas internacionales, consolidando una estructura corporativa diversificada en tres continentes según datos consignados por Infobae.

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