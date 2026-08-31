El gesto que emociona a Anfield: el tierno cruce en redes entre Ronald Araujo e Isaac, un pequeño e inspirador hincha de Liverpool

El fútbol suele dejar momentos que van mucho más allá de lo que sucede en la cancha, y el último gesto entre Ronald Araujo e Isaac Kearney es una muestra clara de ello. Isaac es un niño hincha de Liverpool con síndrome de Wolf-Hirschhorn, una condición que hace que se desarrolle a un ritmo distinto al de otros chicos de su edad.

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Pese a los desafíos diarios, Isaac conmueve e inspira a miles gracias a su desbordante energía: toma clases de kárate, adora cantar y demuestra un talento constante al tocar la guitarra y la batería, además de disfrutar cada concierto al que asiste.

Asiduo visitante de las tribunas de Anfield Road y administradas sus redes sociales por sus padres, Melissa y Alan, Isaac Kearney tuvo la oportunidad de conocer a varios futbolistas de Liverpool.

Sin embargo, en las últimas horas el protagonista de una historia entrañable junto al pequeño fue el propio Ronald Araujo.

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Isaac subió a sus redes una foto posando con una bufanda hecha especialmente con el nombre de Araujo, los colores de los reds y la bandera uruguaya.

La imagen acompañaba la famosa sigla COYR ("Come On You Reds"), grito de guerra con el que la afición alienta al equipo ("Vamos arriba, reds").

Atento al gesto del pequeño fanático, Ronald Araujo no tardó en reaccionar y fue el primero en comentar el posteo enviándole emojis de corazón y de apoyo.

Un simple pero valioso guiño que refleja la calidez del uruguayo y el fuerte vínculo de empatía que ha empezado a construir con los simpatizantes de Anfield.