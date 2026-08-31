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Los números clásicos de Sebastián Coates y Luis Mejía, con una nueva victoria, más de 20 duelos ante Peñarol, y en el club de los 100 jugadores con más presencias en Nacional

Ambos jugadores tienen más de 20 clásicos disputados cada uno, a lo que ahora agregaron un triunfo en la cancha del tradicional rival

31 de agosto de 2026 15:08 hs
Luis Mejía y Sebastián Coates en el festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

Luis Mejía y Sebastián Coates en el festejo de Nacional en el Campeón del Siglo

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Sebastián Coates y Luis Mejía, dos de los capitanes y referentes de Nacional, sumaron una nueva victoria clásica ante Peñarol este domingo, con el destaque de que fue de visitante en el Campeón del Siglo, un logro histórico para los tricolores en el marco de la Liga AUF Uruguaya.

Ambos jugadores tienen más de 20 clásicos disputados cada uno en su haber, a lo que ahora agregaron un triunfo en la cancha del tradicional rival.

Además, Coates y Mejía tienen actualmente el mismo número de partidos jugados en Nacional, 192, cifra que les permitió meterse recientemente en el top 100 de los futbolistas que más veces jugaron con la camiseta tricolor, ocupando el puesto 99 y 100, tras superar a Ricardo Faccio y Alfonso "Pacha" Espino, ambos con 189.

Luis Mejía y Sebastián Coates en la jugada que falló Abel Hernández

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Los números clásicos de Sebastián Coates

El capitán tricolor llegó a los 24 clásicos jugados con el de este domingo en el Campeón del Siglo.

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Su registro es de 9 victorias, 10 empates y 5 derrotas, lo que en porcentajes sería 37.5%, 41.6% y 20.8%, respectivamente.

Nacional celebra el gol de Francisco Calvo en el clásico contra Peñarol

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Entre sus principales títulos en Nacional, Coates cuenta con cuatro campeonatos uruguayos: 2008/09, 2010/11, 2011/12 y el de 2025 tras volver al club en 2024.

Los números clásicos de Luis Mejía

Por su parte, el panameño tiene 23 clásicos.

Ante Peñarol el golero ganó 8, empató 11 y perdió 4, lo que en porcentajes es 34.78%, 47.83% y 17.39%, respectivamente.

Luis Mejía en el clásico entre Peñarol y Nacional

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Mejía también suma entre sus principales títulos cuatro uruguayos: 2016, 2019, 2020 y 2025.

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