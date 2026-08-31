Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Martes:
Mín  13°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / BALACERA

"¡Al piso, al piso!": policías le pidieron a periodistas que se resguardaran en medio un tiroteo en el Marconi

Los equipos periodísticos de Canal 4, 10 y 12 se habían acercado al lugar por un tiroteo, cuando fueron testigos directos de otra balacera

31 de agosto de 2026 15:20 hs
Tiroteo en el barrio Marconi de Montevideo

Tiroteo en el barrio Marconi de Montevideo

Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

Sobre la tarde de este lunes, equipos periodísticos de canales de televisión concurrieron al barrio Marconi, donde se registraron varias balaceras. Allí, en el lugar de los hechos, fue que los comunicadores fueron testigos directos de un nuevo tiroteo en este punto de Montevideo.

"¡Al piso, al piso!", les gritó una oficial de la Policía a los periodistas que se encontraban en la intersección entre Rambla Costanera y calle Wellington, al escuchar nuevos disparos. El episodio quedó registrado por las cámaras.

Los equipos periodísticos de Canal 4, 10 y 12 se habían acercado al lugar por un tiroteo que había dejado 12 casquillos de bala, además del disparo en una ventanilla de un auto en esa zona. Pero fue en ese momento que terminaron siendo espectadores de un nuevo ataque.

Más noticias

Joven de 19 años murió tras la balacera del domingo en Villa Española: hipótesis apunta a conflicto narco

"Hubo mucha hostilidad": jefe de Policía reveló que hinchas de Peñarol rompieron una pared y escondieron fuegos artificiales y banderas en el CDS

Según lo contado por los medios presentes, en un primer momento no supieron de dónde venían los disparos efectuados en plena luz del día y en una zona donde ya había un equipo policial. Se escucharon unos 15 tiros en el lugar.

Los mismos comunicadores resaltaron que tras la balacera los equipos periodísticos propios y de colegas se encontraban bien. En la zona se encuentra personal del PADO y de la Policía Científica.

Durante la noche del domingo, un joven de 19 años murió tras ser víctima de una balacera en el barrio Villa Española, donde otras cuatro personas resultaron heridas y enviadas al Hospital Pasteur. El joven asesinado tenía antecedentes penales y se encontraba con libertad a prueba. Además, hay otro de los heridos, de 22 años, que se encuentra grave.

La hipótesis de las autoridades apunta a que este hecho está relacionado a un conflicto vinculado al narco. Este ataque ocurrió cuando seis personas estaban frente a una edificación vinculada a una banda dedicada al narcotráfico. Algunas vestían camisetas de Peñarol, otras de Nacional y hasta una de Cerro, según Clavijo. Uno de los heridos estaba requerido por la Dirección de Homicidios.

El hecho ocurrió poco después de las 17:30 del domingo, en la escena del crimen se ubicó una vaina calibre 9 milímetros y dos proyectiles deformados. También se constataron aproximadamente 25 impactos de arma de fuego en varias viviendas de la zona. Esta investigación se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno.

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el histórico triunfo de Nacional sobre Peñarol en el clásico y el partido de Liverpool

Fenómeno de El Niño se empezará a sentir en setiembre, según meteorólogos: pronostican importantes lluvias

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: los resultados de este domingo 30 de agosto

"Las imágenes son elocuentes": sindicato de la Republicana cuestionó el operativo del clásico y criticó "fallas básicas" en la planificación

Temas

POLICÍAS periodistas tiroteo Marconi

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos