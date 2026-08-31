"¡Al piso, al piso!": policías le pidieron a periodistas que se resguardaran en medio un tiroteo en el Marconi

Sobre la tarde de este lunes, equipos periodísticos de canales de televisión concurrieron al barrio Marconi, donde se registraron varias balaceras. Allí, en el lugar de los hechos, fue que los comunicadores fueron testigos directos de un nuevo tiroteo en este punto de Montevideo .

"¡Al piso, al piso!" , les gritó una oficial de la Policía a los periodistas que se encontraban en la intersección entre Rambla Costanera y calle Wellington , al escuchar nuevos disparos. El episodio quedó registrado por las cámaras.

Los equipos periodísticos de Canal 4, 10 y 12 se habían acercado al lugar por un tiroteo que había dejado 12 casquillos de bala , además del disparo en una ventanilla de un auto en esa zona. Pero fue en ese momento que terminaron siendo espectadores de un nuevo ataque .

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Según lo contado por los medios presentes, en un primer momento no supieron de dónde venían los disparos efectuados en plena luz del día y en una zona donde ya había un equipo policial . Se escucharon unos 15 tiros en el lugar.

A esta hora se despliega un fuerte operativo en el Marconi por distintas balaceras. "Al piso, al piso", gritó una de las policías que además pidió a los medios presentes que se tiraran al piso para resguardarse. Informa @EmiWigman pic.twitter.com/CsEdIRm4hN

Balaceras en barrio Marconi: un hombre efectuó disparos de arma larga desde una moto. En la escena, ubicada en Rambla Costanera y Wellington, se hallaron al menos 13 vainas de alto calibre. Teledía presenció uno de los tiroteos. Informa @LeoPedrouza.



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Los mismos comunicadores resaltaron que tras la balacera los equipos periodísticos propios y de colegas se encontraban bien. En la zona se encuentra personal del PADO y de la Policía Científica.

#AHORA | Balacera en Marconi: hallan más de 10 casquillos y un auto resultó con al menos un impacto en Wellington y Rambla Costanera. Cuando la Policía trabajaba en el lugar, se volvieron a escuchar disparos, hace minutos. Informa @eugescogna | https://t.co/BmpxVnnd2S pic.twitter.com/398oxCgbfp — Subrayado (@Subrayado) August 31, 2026

Durante la noche del domingo, un joven de 19 años murió tras ser víctima de una balacera en el barrio Villa Española, donde otras cuatro personas resultaron heridas y enviadas al Hospital Pasteur. El joven asesinado tenía antecedentes penales y se encontraba con libertad a prueba. Además, hay otro de los heridos, de 22 años, que se encuentra grave.

La hipótesis de las autoridades apunta a que este hecho está relacionado a un conflicto vinculado al narco. Este ataque ocurrió cuando seis personas estaban frente a una edificación vinculada a una banda dedicada al narcotráfico. Algunas vestían camisetas de Peñarol, otras de Nacional y hasta una de Cerro, según Clavijo. Uno de los heridos estaba requerido por la Dirección de Homicidios.

El hecho ocurrió poco después de las 17:30 del domingo, en la escena del crimen se ubicó una vaina calibre 9 milímetros y dos proyectiles deformados. También se constataron aproximadamente 25 impactos de arma de fuego en varias viviendas de la zona. Esta investigación se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno.