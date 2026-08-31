Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  11°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Una joven en moto murió tras chocar contra un auto en la rambla de Montevideo: espirometría a la otra conductora dio negativo

La Policía en conjunto con la Fiscalía están investigando el caso para determinar las responsabilidades

31 de agosto de 2026 13:10 hs
Archivo: moto por las calles de Montevideo

Archivo: moto por las calles de Montevideo

Camilo dos Santos

Una joven que iba en moto murió en un accidente de tránsito tras chocar contra un auto en la rambla de Montevideo durante la noche de domingo cuando circulaba en dirección a la Escollera Sarandí.

La mujer que manejaba el auto dio resultado negativo en la espirometría, según confirmaron desde la Jefatura de Policía capitalina a El Observador. El accidente ocurrió en Ciudad Vieja, cuando la motociclista circulaba por la Rambla Francia y el otro vehículo lo hacía por la calle Zabala.

La joven de la motocicleta murió en el lugar, según informó en primera instancia Montevideo Portal. Ahora la Policía en conjunto con la Fiscalía están investigando las responsabilidades del caso.

Más noticias

Joven de 19 años murió tras la balacera del domingo en Villa Española: hipótesis apunta a conflicto narco

"Hubo mucha hostilidad": jefe de Policía reveló que hinchas de Peñarol rompieron una pared y escondieron fuegos artificiales y banderas en el CDS

También el domingo en Montevideo, un grupo de personas recibió una balacera en el barrio Villa Española. A raíz de este hecho, un joven de 19 años, que tenía antecedentes penales y se encontraba con libertad a prueba, murió en el Hospital Pasteur.

Otros cuatro heridos también fueron llevados a este centro de salud. Dentro de ellos, un joven de 22 años se encuentra grave. Si bien el crimen ocurrió el mismo día del clásico entre Peñarol y Nacional, el jefe de Policía de Montevideo Alfredo Clavijo afirmó el domingo por la noche que "todo indicaría que no tiene que ver con este partido".

El ataque ocurrió cuando seis personas estaban frente a una edificación vinculada a una banda dedicada al narcotráfico. Algunas vestían camisetas de Peñarol, otras de Nacional y hasta una de Cerro, según Clavijo. Uno de los heridos estaba requerido por la Dirección de Homicidios.

El ataque fue poco después de las 17:30 del domingo, en la escena del crimen se ubicó una vaina calibre 9 milímetros y dos proyectiles deformados. También se constataron aproximadamente 25 impactos de arma de fuego en varias viviendas de la zona. La investigación se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno.

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual tras el histórico triunfo de Nacional sobre Peñarol en el clásico y el partido de Liverpool

"Su sueño máximo": Julieta y Lucila, las hijas de Ruben Rada recordaron con profunda emoción a su padre en el Estadio Campeón del Siglo y le agradecieron a Peñarol

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: los resultados de este domingo 30 de agosto

"Las imágenes son elocuentes": sindicato de la Republicana cuestionó el operativo del clásico y criticó "fallas básicas" en la planificación

Temas

joven moto Rambla Montevideo Espirometría

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos