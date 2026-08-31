Una joven en moto murió tras chocar contra un auto en la rambla de Montevideo: espirometría a la otra conductora dio negativo

Una joven que iba en moto murió en un accidente de tránsito tras chocar contra un auto en la rambla de Montevideo durante la noche de domingo cuando circulaba en dirección a la Escollera Sarandí .

La mujer que manejaba el auto dio resultado negativo en la espirometría , según confirmaron desde la Jefatura de Policía capitalina a El Observador. El accidente ocurrió en Ciudad Vieja , cuando la motociclista circulaba por la Rambla Francia y el otro vehículo lo hacía por la calle Zabala .

La joven de la motocicleta murió en el lugar , según informó en primera instancia Montevideo Portal. Ahora la Policía en conjunto con la Fiscalía están investigando las responsabilidades del caso.

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También el domingo en Montevideo, un grupo de personas recibió una balacera en el barrio Villa Española . A raíz de este hecho, un joven de 19 años , que tenía antecedentes penales y se encontraba con libertad a prueba, murió en el Hospital Pasteur .

Otros cuatro heridos también fueron llevados a este centro de salud. Dentro de ellos, un joven de 22 años se encuentra grave. Si bien el crimen ocurrió el mismo día del clásico entre Peñarol y Nacional, el jefe de Policía de Montevideo Alfredo Clavijo afirmó el domingo por la noche que "todo indicaría que no tiene que ver con este partido".

El ataque ocurrió cuando seis personas estaban frente a una edificación vinculada a una banda dedicada al narcotráfico. Algunas vestían camisetas de Peñarol, otras de Nacional y hasta una de Cerro, según Clavijo. Uno de los heridos estaba requerido por la Dirección de Homicidios.

El ataque fue poco después de las 17:30 del domingo, en la escena del crimen se ubicó una vaina calibre 9 milímetros y dos proyectiles deformados. También se constataron aproximadamente 25 impactos de arma de fuego en varias viviendas de la zona. La investigación se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno.