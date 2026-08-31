MSP anunció ampliación de la vacunación gratuita contra el meningococo para niños desde los 6 hasta los 15 años

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció la apertura de cupos de vacunación gratuita contra el meningococo para niños desde los 6 años hasta adolescentes de 15 años .

"A partir de hoy (por este lunes) de tarde, todos los niños comprendidos entre 6 y 15 años tienen acceso a la vacunación anti meningocócica ", dijo la jerarca, que detalló que la apertura se hará a las 17:00.

La semana pasada, Lustemberg había adelantado que, tras una reunión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) se empliarían los grupos etarios para acceder a esta vacunación gratuita , que hasta este lunes estaba disponible para los niños y adolescentes de entre 9 y 15 años.

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En ese momento, la ministra había adelantado que "lo más probable" era que se ampliara hacia los niños "más chicos", cosa que se oficializó este lunes.

El objetivo final de las autoridades sanitarias es alcanzar la inmunidad contra el meningococo en la población de 2 a 18 años, luego de una detección de un aumento inusual de casos en 2026.

La agenda de vacunación del MSP está disponible en este enlace.

Por otra parte, Lustemberg volvió a insistir en que los niños de 2, 4 y 15 meses sean vacunados contra el meningococo de tipo B, que ya tienen la inyección prevista en el esquema de vacunación.

La vacuna para ese grupo, que protege contra el meningococo del grupo B (y por eso se llama MenB) se incorporó en el esquema de vacunación obligatorio y gratuito en 2025 en niños nacidos desde el 1° de mayo de 2025.

En julio del año pasado, en tanto, se decidió incorporar al esquema de vacunación obligatorio y gratuito la vacuna MenFive, que protege contra cinco tipos de meningococo. En ese momento, la inclusión se hizo para niños de 1 año (nacidos a partir de julio de 2024) y de 11 años (nacidos a partir de julio de 2014).

Este 2026, ante el aumento de casos, el MSP resolvió ampliar la vacunación obligatoria y gratuita a los niños de 11 y 12 años. Y resolvió una nueva ampliación más recientemente, cuando comunicó que abriría la agenda de vacunación para el grupo de 9 y 10 años, además del tramo de 13, 14 y 15 años.