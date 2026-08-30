Metsul advirtió por un setiembre con mayor riesgo de tormentas y ciclones frente a las costas de Uruguay

El observatorio meteorológico brasileño Metsul advirtió que setiembre tendrá un comportamiento atípico en la región , con condiciones que también pueden repercutir en Uruguay debido a una mayor frecuencia de ingresos de aire frío y a la posible formación de ciclones extratropicales frente a las costas del país .

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Según el informe, se esperan lluvias y tormentas más frecuentes de lo habitual en algunas zonas del centro-sur de Brasil, mientras que la interacción entre masas de aire frío y cálido aumentará el riesgo de fenómenos meteorológicos severos en la región.

Este escenario estará marcado por el fortalecimiento de El Niño , que actualmente presenta una intensidad muy fuerte en el océano Pacífico ecuatorial.

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Según el último boletín semanal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), la anomalía de la temperatura superficial del mar llegó a +2,6 °C en la región Niño 3.4 , utilizada para medir la presencia y la intensidad del fenómeno.

La tendencia indica que el Pacífico ecuatorial centro-oriental continuará calentándose durante setiembre, a medida que llegue a la superficie una importante cantidad de agua excepcionalmente cálida que se encuentra bajo el océano.

Mayor riesgo de tormentas severas

Metsul señaló que setiembre marca el comienzo de la denominada primavera meteorológica, período en el que suele aumentar la ocurrencia de fenómenos severos en el sur de Brasil.

El riesgo se incrementa por el ingreso tardío de masas de aire frío y su encuentro con aire cálido, una combinación que puede generar tormentas intensas, especialmente ante la llegada de frentes fríos.

De acuerdo con el análisis, el mayor riesgo de tiempo severo durante setiembre se concentrará entre el norte de Rio Grande do Sul y Paraná.

En Santa Catarina y Paraná se esperan precipitaciones superiores o muy superiores al promedio, con riesgo de lluvias excesivas, inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.

En cambio, Metsul prevé una disminución de las precipitaciones en el oeste y el sur de Rio Grande do Sul.

Setiembre, un mes propenso a la formación de ciclones

El observatorio brasileño destacó que setiembre también presenta una mayor propensión a la formación de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur.

Estos sistemas suelen desarrollarse en las latitudes medias del continente, especialmente frente a las costas de Argentina y Uruguay, aunque también pueden formarse frente al litoral del sur de Brasil.

La mayor frecuencia de estos fenómenos se explica por el encuentro entre masas de aire cálido y frío, que se vuelve más habitual en la región durante la transición del invierno hacia la primavera.

Más ingresos de aire frío pese a El Niño

Metsul anticipó una mayor frecuencia de incursiones de aire frío en el sur de Brasil durante setiembre, algo que se aparta del comportamiento habitual de El Niño, fenómeno que normalmente reduce el ingreso de aire frío.

A pesar de que habrá más jornadas frías o templadas de lo habitual, también se esperan algunos días cálidos durante el mes.

En términos generales, las temperaturas se mantendrán cerca del promedio histórico en la mayor parte del sur de Brasil, aunque algunas zonas podrán registrar valores levemente inferiores o superiores a lo normal.