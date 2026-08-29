Peñarol vs Nacional desde los técnicos: las estadísticas en clásicos de Diego Aguirre y Daniel Carreño, un DT más ganador contra otro más efectivo

Peñarol y Nacional se enfrentarán este domingo desde las 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura , en un nuevo clásico que volverá a medir 23 años después en los banquillos de los grandes a Diego Aguirre y Daniel Carreño .

Los dos experimentados técnicos se encuentran en realidades opuestas : Aguirre dirige hace casi tres años a un Peñarol que hoy está primero en la Tabla Anual con un partido menos que el resto , y que desde el regreso del fútbol tras el Mundial 2026 no perdió ningún encuentro.

Carreño, en tanto, llegó a Nacional hace 11 días t ras la salida de Jorge Bava y apenas lleva dos partidos con el club –victoria 1-0 contra Progreso por el Clausura y empate 0-0 ante Albion por la Copa AUF Uruguay–. Su equipo está séptimo en la Anual a nueve puntos de Peñarol , con un partido más, y s uma solo 3 puntos de 9 en el Clausura.

Los técnicos supieron enfrentarse entre ellos como encargados de los grandes en 2003, cuando Carreño llegaba de ser campeón uruguayo con Nacional en 2002 y Aguirre pasaba por su primer año como DT de Peñarol.

Las contundentes estadísticas de Peñarol sobre Nacional en el Campeón del Siglo donde jugarán el clásico del Torneo Clausura

El historial clásico de los futbolistas de Peñarol y Nacional: el tricolor tiene al jugador más experimentado, pero el manya tiene más partidos en total y más victorias

Diego Aguirre festejando el Campeonato Uruguayo de Peñarol en 2003

En aquel año se enfrentaron en tres ocasiones: en el Torneo Apertura el tricolor ganó 3-1 y se consagró campeón, y en el Clausura el manya le devolvió el favor venciéndolo por el mismo resultado para obtener el segundo trofeo de ese año y quedar primero en la Tabla Anual.

En la final de ese Campeonato Uruguayo el campeón fue Peñarol, que superó 1-0 a su rival de todas las horas con un solitario gol de Joe Emerson Bizera, lo que representó el primer título uruguayo para Aguirre y el fin del primer periodo como DT del bolso para Carreño.

Los partidos clásicos entre Diego Aguirre y Daniel Carreño:

TORNEO PARTIDO GOLES DE PEÑAROL GOLES DE NACIONAL Torneo Apertura 2003 Nacional 3-1 Peñarol Pablo Bengoechea Sebastián Abreu (x2) y Horacio Peralta Torneo Clausura 2003 Peñarol 3-1 Nacional Gabriel Cedres, Carlos Bueno y Fabián Estoyanoff Sebastián Eguren Final Campeonato Uruguayo 2003 Peñarol 1-0 Nacional Joe Emerson Bizera

El despeje de Jorge Bava va directo a la cabeza de Joe Bizera para el único gol del clásico entre Peñarol y Nacional que le dio el primer Campeonato Uruguayo a Diego Aguirre como técnico en 2003

Las estadísticas en clásicos de Diego Aguirre y Daniel Carreño

Con tres pasajes en el carbonero en los que ya acumula siete años y medio al frente del club (2003 a 2004, 2010 a mediados de 2011 y fines de 2023 hasta ahora), Diego Aguirre tiene muchos más clásicos dirigidos en la espalda que Daniel Carreño, que dirigió poco más de dos años y medio a Nacional entre sus dos primeros pasajes (2002 a 2003 y nueve meses en 2007) y recién está comenzando el tercero.

Aguirre lleva 22 clásicos oficiales al frente de Peñarol, mientras que Carreño dirigió ocho, casi tres veces menos. Sin embargo, el actual técnico albo demostró ser más efectivo que su rival: ganó tres clásicos, un porcentaje del 37,5% de victorias, por encima del 22,7% que tiene Aguirre con cinco enfrentamientos ganados a Nacional.

De los restantes clásicos que dirigió Carreño empató uno y perdió los restantes cuatro, con un porcentaje de derrotas del 50%. Aguirre, en tanto, empató nueve (con tres tandas de penales, de las cuales ganó dos y perdió una) y perdió ocho, un porcentaje de partidos perdidos del 36,6%.

Daniel Carreño Foto: Dante Fernández/FocoUy

La gran diferencia de Aguirre son las finales clásicas: dirigió seis, de las cuales venció en cuatro (Campeonato Uruguayo 2003, Campeonato Uruguayo 2009/2010, Torneo Intermedio 2025 y Supercopa Uruguaya 2026) y perdió dos (Torneo Intermedio 2024 y Liga AUF Uruguaya 2025). Carreño solo dirigió una en 2003, la del Uruguayo ante el Peñarol de Aguirre, y perdió.

Con el triple de tiempo en el cargo, Aguirre también tiene el triple de títulos que Carreño: obtuvo un total de 12 trofeos durante sus tres pasajes en el club (entre ellos los uruguayos de 2003, 2009/2010 y 2024), mientras que el DT tricolor levantó cuatro títulos con Nacional, uno de ellos el campeonato de 2002.

DIEGO AGUIRRE (PEÑAROL) DANIEL CARREÑO (NACIONAL) Clásicos dirigidos 22 8 Ganados 5 3 Empatados 9 1 Perdidos 8 4 Goles a favor 20 10 Goles en contra 22 13 Finales clásicas ganadas 4 0 Finales clásicas perdidas 2 1 Trofeos obtenidos (campeonatos uruguayos)* 12 (3) 4 (1)

* Con Peñarol, Aguirre obtuvo los campeonatos uruguayos de 2003, 2009/2010 y 2024, junto con un Torneo Clausura (2024), dos Intermedio (2025 y 2026), cuatro Clausura (2003, 2010, 2024 y 2025), una Copa AUF Uruguay (2025) y una Supercopa Uruguaya (2026).

** Con Nacional, Carreño ganó el Campeonato Uruguayo de 2002, junto con dos torneos Apertura (2002 y 2003) y una Liguilla (2007/2008).

Los clásicos de Diego Aguirre y Daniel Carreño como jugadores

En sus carreras como jugadores tanto Aguirre como Carreño también disputaron el clásico, con el actual entrenador de Peñarol como el más experiente en esa materia.

El exfutbolista carbonero, campeón de la Copa Libertadores 1987 con su recordado gol en la hora ante América de Cali, anotó dos goles en 12 clásicos, de los cuales ganó tres, empató cinco y perdió cuatro en diferentes pasajes entre 1986 y 1992. Fue parte del equipo que venció a Nacional por penales en la final del Campeonato Uruguayo 1986, disputada en enero de 1987.

Carreño solo jugó en Nacional en el segundo semestre de 1988, meses que le bastaron para consagrarse campeón de América y del mundo con el bolso. En ese período solo disputó un clásico, en el que cayó 3-0 ante el manya por el Campeonato Uruguayo.