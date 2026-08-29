Darwin Núñez volvió a anotar después de seis meses, con un doblete para el Al-Diriyah ante el Al-Ettifaq por la Liga de Arabia Saudita: mirá sus goles

El delantero de la selección uruguaya Darwin Núñez rompió una sequía goleadora de seis meses este sábado por la tarde, al anotar un doblete para el Al-Diriyah en la victoria 3-0 ante el Al-Ettifaq por la cuarta fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

En su segundo partido con su nuevo club, Darwin fue el encargado de abrir el marcador a los 8 minutos del primer tiempo. Su compañero en ataque, el español Óscar Rodríguez , encabezó una contra y asistió al uruguayo para que quedara mano a mano frente al golero rival, al que venció con un potente remate para decretar el 1-0.

Tras el 2-0 convertido por el argelino Adil Boulbina a los 53, con otra asistencia de Rodríguez, el delantero celeste convirtió el tercero a diez minutos del final, luego de recibir un pase del senegalés Clailton Diandy y picarla por encima del arquero .

Núñez no convertía desde el 16 de febrero de 2026 , cuando también anotó por duplicado en la victoria del Al-Hilal (club que es dueño de su pase y lo cedió al Al-Diriyah) por 3-0 contra el Al-Wahda por la AFC Champions League de Asia.

El segundo gol de Darwin Núñez con la camiseta del Al-Diriyah

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El regreso más esperado: Darwin Núñez debutó con Al-Diriyah y volvió a jugar tras seis meses en Arabia Saudita y tuvo su destaque

Después de ese partido el uruguayo pasó cuatro meses sin jugar, ya que su ahora exequipo lo excluyó de la lista de futbolistas disponibles para la Saudi Pro League y luego quedó eliminado de la AFC Champions League, única competencia que podía jugar.

Recién volvió a tener minutos con la selección uruguaya en el Mundial 2026, competencia en la que disputó los tres partidos de la celeste antes de su eliminación en la fase de grupos sin anotar ningún gol.

Gracias a sus dos primeros goles de la temporada, la Saudi Pro League eligió a Darwin como el jugador del partido de este sábado.