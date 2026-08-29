Imputaron a un tercer hombre por el robo al Banco República de Pando: tendrá tres meses de prisión preventiva

Un tercer hombre fue imputado por el robo a la sucursal del Banco República de Pando . En este caso, tendrá tendrá tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía Departamental de Pando de Tercer Turno.

El hombre fue imputado con delito de encubrimiento , mientras que su defensa apeló a la medida cautelar impuesta por la Justicia.

El pasado lunes, diez minutos antes de que cerrara el banco, cinco delincuentes se llevaron en total unos US$ 425.000 . Por el robo millonario ya habían otros dos imputados , uno de ellos tiene vinculación directa con el asalto.

Detuvieron a un segundo hombre involucrado en el robo al Banco República de Pando: tiene 43 años

Imputaron a dos personas por el robo a la sucursal de BROU en Pando: uno de ellos tiene vinculación directa con el asalto

Uno de los formalizados es un hombre de 43 años que participó directamente en el robo . En su caso, la Justicia lo imputó por tres delitos de rapiña especialmente agravadas, suministro de sustancias estupefacientes, porte de arma de fuego en lugares públicos, receptación agravada, tráfico interno de armas de fuego y asociación para delinquir agravado.

Fue enviado a prisión por seis meses como medida cautelar mientras continúa la investigación, que está a cargo de la fiscal Gabriela Yanieri. En el caso del segundo imputado se trata de una persona que fue hallada responsable, en primera instancia, de un delito de tráfico interno de armas (tenencia en depósito). No irá a prisión, ya que cumplirá arresto domiciliario total por seis meses y deberá portar una tobillera electrónica.

Cómo fue el robo millonario en el Banco República de Pando

Foto: captura Subrayado

El lunes, día laboral que quedó en medio del domingo 23 y el martes feriado del 25 de agosto, cinco delincuentes llegaron en un vehículo de alta gama hasta el banco en un Mercedes Benz negro, a las 17:47.

Uno de los delincuentes —el que actuó con la cara descubierta— se bajó del auto e ingresó a la sucursal del banco, mientras que los otros tres (con sus caras cubiertas) lo hicieron apenas un minuto después. En el auto permanecía un quinto delincuente esperando.

En apenas un minuto los delincuentes robaron de las cajas de la sucursal $ 10.000.000, US$ 70.000 y € 90.000. A las 17:49, entonces, los delincuentes se retiran con la "rapiña consumada". Suben al Mercedes Benz negro —que había sido robado en octubre del año pasado— y emprenden la huida.

A esa misma hora la Policía recibe los primeros llamados: un aviso al 911 y una alerta de un botón de pánico activada desde el banco. El primer móvil llegó a las 17:52 al lugar, dijo el jefe policial.

A las 18:04 los delincuentes chocan el Mercedes Benz en la Ruta 101 y la huida se ve, por algunos minutos, frustrada.

Es allí que los delincuentes bajan corriendo del auto y entran al frente de una casa —cuyo portón estaba abierto porque un camión iba saliendo— en busca de otro vehículo en el que huir. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad.

Primero intentaron robar el auto que estaba estacionado y exigieron a los propietarios (amenazas con arma de fuego mediante) las llaves, pero la mujer —según declaró a varios medios en las últimas horas— les dijo que no la tenía.

Es entonces que se retiraron corriendo e interceptaron a una camioneta Fiat Fiorino,que consiguieron robar para seguir la fuga. Esta fue la camioneta que la Policía encontró 48 horas después, en la tarde de este miércoles, en Montevideo.