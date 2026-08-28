Imputaron a dos personas por el robo a la sucursal de BROU en Pando: uno de ellos tiene vinculación directa con el asalto

La Justicia imputó a dos personas vinculadas — una de ellas de forma directa y otra de manera indirecta — al asalto del lunes pasado a la sucursal del BROU en Pando , en el que cinco delincuentes lograron hacerse de un botín de más de US$ 425 mil .

Según informó el Ministerio del Interior, uno de los imputados es un hombre de 43 años que participó directamente en el robo . En su caso, la Justicia lo imputó por tres delitos de rapiña especialmente agravadas, suministro de sustancias estupefacientes, porte de arma de fuego en lugares públicos, receptación agravada, tráfico interno de armas de fuego y asociación para delinquir agravado.

Fue enviado a prisión por 180 días como medida cautelar mientras continúa la investigación, que está a cargo de la Fiscalía Departamental de Pando de 3° Turno, cuya titular es Gabriela Yanieri.

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Detuvieron a un segundo hombre involucrado en el robo al Banco República de Pando: tiene 43 años

En el caso del segundo imputado, se trata de una persona que fue hallada responsable , en primera instancia, de un delito de tráfico interno de armas (tenencia en depósito). No irá a prisión, ya que cumplirá arresto domiciliario total por 180 días y deberá portar una tobillera electrónica.

Hay una tercera persona que fue detenida por este caso pero que todavía no está imputada.

Este viernes el ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que los avances de la Policía en este caso han sido "incesantes" desde el "momento en que ocurrió el hecho".

Negro catalogó a la respuesta policial como "eficiente, pronta" y que ha dado "los resultados esperados".

También sostuvo que el hecho de que uno de los delincuentes ingresara al banco con la cara descubierta "facilitó un poco el trabajo de la Policía".

Cómo fue el robo

El pasado lunes, a pocos minutos del cierre de la sucursal, cinco delincuentes llegaron en un Mercedes Benz negro.

Uno de los delincuentes —el que actuó con la cara descubierta— se bajó del auto e ingresó a la sucursal del banco, mientras que los otros tres (con sus caras cubiertas) lo hicieron apenas un minuto después.

Los cuatro delincuentes —que estaban armados, alguno de ellos con armas largas y otros con pistolas 9 milímetros— redujeron a los guardias de seguridad y robaron de las cajas un monto cercano a los US$ 425 mil.

Emprendieron la huida apenas un minuto después de haber entrado al banco y consumado el robo, pero a la altura de Barros Blancos chocaron y despistaron el auto de alta gama, que había sido robado meses atrás en Montevideo.

Luego del choque, los delincuentes bajaron corriendo e intentaron robar el auto de una casa ubicada a pocos metros, pero como no tuvieron éxito volvieron a la calle y rapiñaron una camioneta Fiat Fiorino que pasaba por el lugar.

Esta camioneta fue 48 horas después encontrada abandonada en Montevideo.

Además del tercer detenido por este caso que todavía no fue imputado, hay dos hombres requeridos por el Ministerio del Interior que formaron parte del grupo de delincuentes que cometió el asalto. Uno de ellos es el que actuó a cara descubierta.