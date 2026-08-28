Qué revela el tráiler de Grand Theft Auto 6: la esperada entrega de uno de los videojuegos más populares de la historia

Tras más de 18 meses desde el último vistazo oficial a Grand Theft Auto 6 , el desarrollador Rockstar ha mostrado a los fans un avance de 26 minutos del próximo videojuego superventas.

El avance se estrenó en Netflix, seis horas antes de su lanzamiento en YouTube, y fue la primera oportunidad que tuvieron los jugadores de ver imágenes detalladas del juego en acción.

El montaje, sin comentarios ni subtítulos explicativos, mostraba gráficos mejorados, entornos detallados y una selección de persecuciones de autos y tiroteos que estarán disponibles en la secuela.

La emisión se produjo tras una semana de filtraciones no autorizadas del juego, que el desarrollador catalogó como "desgarradoras" de ver en Internet.

Después de ver la versión de GTA 6, aquí hay algunas cosas que aprendimos y otras que aún desconocemos.

Una pareja

Rockstar Games Grand Theft Auto 6 sigue la historia de la pareja formada por Lucía y Jason.

El extenso avance dedicó mucho tiempo a mostrar la relación entre los protagonistas Jason Duval y Lucía Camino, la pareja que se encuentra en el centro de la historia de "Bonnie y Clyde" de GTA 6.

En un avance publicado en el sitio web IGN, los desarrolladores dijeron que la historia de los personajes, y la forma en que se presenta, puede verse afectada por las acciones del jugador, aunque este puede "optar por no desarrollar el vínculo entre la pareja" si así lo desea.

El avance de Netflix no mostró esto en detalle, pero sí la posibilidad de alternar el control entre los dos personajes en diferentes momentos.

En un segmento, se vio a Jason bajando a Lucía por una ventana mientras escapaban de una redada antidrogas en un bloque de apartamentos.

En Grand Theft Auto 5 se utilizó un sistema de cambio similar, que contaba con tres personajes principales para jugar.

"El juego con mejor aspecto"

Rockstar Games Los fans dijeron que los personajes (y sus detalles) eran "impresionantes".

Los elogios a los gráficos de GTA 6 fueron prácticamente unánimes, con personajes que mostraban rostros y movimientos muy realistas.

Los fans también quedaron impresionados por los escenarios detallados que se mostraron, que incluían interiores de apartamentos, bares en azoteas y sórdidos clubes clandestinos.

El avance también mostró los distintos entornos de Leonida, el estado ficticio de EE.UU. inspirado en Florida, donde se ambienta GTA 6.

Dentro de Leonida, los jugadores de GTA 6 pueden explorar Vice City, una zona inspirada en Miami, que apareció en el exitoso juego de 2002 que lleva el nombre de la ciudad.

La variedad de formas y tamaños corporales entre los personajes secundarios, algo que rara vez se ve en los videojuegos, también fue destacada por muchos jugadores que veían la transmisión en línea.

El periodista Ryan McCaffrey dijo que GTA 6 "podría ser el juego con mejores gráficos que he visto en mi vida".

La impresionante fidelidad visual se ha atribuido a la cantidad de tiempo que Rockstar ha dedicado al desarrollo del juego y a su presupuesto, que se considera uno de los más elevados de la historia de los videojuegos.

Según los informes, el mapa de GTA 6 es significativamente más grande que el área jugable de los juegos anteriores de Rockstar.

El YouTuber TGG, quien afirma haber sido invitado a la sede de Rockstar North en Edimburgo para ver el juego, dice que el desarrollador le comentó que el mapa era el doble de grande que el de GTA 5.

La empresa no lo ha confirmado oficialmente.

Sigue siendo Grand Theft Auto

Rockstar Games Los juegos de Rockstar son conocidos por su atención al detalle y sus vastos mundos repletos de actividades.

Si bien GTA 6 parece marcar un hito en cuanto a gráficos y escala, en esencia sigue siendo un juego de Grand Theft Auto.

Durante el avance, los espectadores pudieron ver los atracos a mano armada, las persecuciones de coches y las escenas del mundo del crimen organizado que se han convertido en un sello distintivo de la serie.

Las sátiras sobre la cultura estadounidense, las interacciones de humor negro entre los personajes y una enorme variedad de actividades secundarias opcionales estuvieron presentes una vez más.

Y parece que Rockstar ha ampliado las características que introdujo en su último gran lanzamiento, el éxito de 2018 Red Dead Redemption 2, como un sistema de "honor" que afecta a la reputación del jugador entre otros personajes.

Los fans de la serie, que se estima que ha vendido 500 millones de copias desde su lanzamiento en 1997, seguramente estuvieron encantados de verlo.

No hay noticias sobre GTA 6 Online

Rockstar Games El juego se desarrolla en el submundo de Leonida, un estado ficticio de Estados Unidos inspirado en Florida.

Rockstar ya había declarado que GTA 6 sería una "experiencia para un solo jugador" en su lanzamiento, lo que llevó a los fans a suponer que una continuación del increíblemente exitoso elemento en línea de sus juegos anteriores llegaría más adelante.

El avance de Netflix estaba dedicado a mostrar la historia y cómo se juega, y no se esperaba que destacara ninguna característica "multijugador".

Aunque se espera que el lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre, sea el más grande de la historia, el verdadero éxito de GTA 6 a largo plazo dependerá de la capacidad de Rockstar para atraer a los jugadores a su nuevo modo en línea.

GTA Online, que también se lanzó después de GTA 5, sigue siendo uno de los juegos más populares del mundo y se cree que ha generado miles de millones de dólares para Rockstar.

El juego anterior de la saga, GTA 5, también batió récords cuando salió en 2013 y ha vendido más de 200 millones de copias desde entonces.

El próximo mes, la empresa deberá comparecer ante un tribunal laboral en Escocia para defenderse de las acusaciones de que despidió ilegalmente a un grupo de exempleados por intentar formar un sindicato.

Niega rotundamente las acusaciones y afirma que los trabajadores fueron despedidos por faltas graves.

Información adicional de Thomas Fabbri.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC